Palmeiras se consagró campeón de la Copa Libertadores 2026 tras vencer 1-0 a Estudiantes y se llevó un premio de 25 millones de dólares por ganar la final. Con esa suma, el equipo brasileño superó los 34 millones de dólares acumulados en recompensas durante toda su participación en el torneo.

El monto establecido por la Conmebol para el campeón representó un millón de dólares más que el premio entregado en la edición anterior y se convirtió en el más alto de la historia de la competencia. Por su parte, Estudiantes recibió siete millones de dólares por terminar como subcampeón.

Cuánto dinero acumuló cada finalista

Además del premio correspondiente a la final, los dos equipos habían sumado ingresos por superar las distintas instancias de la competencia. Palmeiras llegó al partido decisivo con 9,27 millones de dólares acumulados y, tras consagrarse, cerró su participación con 34,27 millones.

Estudiantes, en tanto, había reunido 8,93 millones de dólares antes de la final. Con los siete millones correspondientes al segundo puesto, terminó el torneo con 15,93 millones.

La diferencia entre ambos premios por el resultado de la final fue de 18 millones de dólares. De esta manera, Palmeiras no solo se quedó con el título continental, sino también con la recompensa económica más importante de la edición 2026.