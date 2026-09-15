Boca Juniors empata 0-0 frente a San Pablo en el Estadio Morumbí al término del primer tiempo en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Con este resultado parcial, el equipo conducido por Rodolfo "Vasco" Arruabarrena hace valer el triunfo por 1-0 conseguido en la ida en La Bombonera y se está clasificando a las semifinales del torneo continental.

Desarrollo del primer tiempo

El encuentro comenzó con un trámite trabado y de escaso dinamismo en las áreas. Boca planteó un esquema ordenado que logró cerrarle los caminos a un San Pablo impreciso, cuyos futbolistas debieron convivir con los silbidos de su propia parcialidad tras la derrota sufrida el fin de semana en el clásico paulista ante Palmeiras.

La llegada más clara de los primeros 45 minutos estuvo en los pies del conjunto local a los 37 minutos: tras un centro al área, el arquero xeneize Álvaro Montero metió un manotazo salvador frente a un cabezazo a quemarropa; la pelota impactó en el travesaño y fue despejada de manera definitiva sobre la línea por Facundo "Jagger" Herrera.

Previamente, a los 29 minutos, el 'Tricolor' había avisado mediante un anticipo de cabeza de Gustavo Santana a la salida de un tiro libre que se fue por encima del marco. Por parte del conjunto argentino, la única aproximación registrada en ataque fue un disparo lejano y desviado de Leandro Paredes sobre los 43 minutos.

Formaciones

El Xeneize inició la revancha alineando a Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Alan Velasco; Miguel Merentiel y Leonel Flores.

Por su parte, el conjunto brasileño dirigido por Dorival Júnior saltó al campo de juego con Rafael; Lucas Ramon, José Sabino, Robert Arboleda, Domingos Duarte, Iago Amaral; Marcos Antonio, Danielzinho; Artur, Gustavo Santana y Luciano.

El vencedor de esta eliminatoria se enfrentará en las semifinales de la Copa Sudamericana ante Vasco da Gama, equipo que selló su clasificación al derrotar por 2-0 a Independiente Santa Fe en el marcador global.