El conjunto de la Ribera se prepara para un duelo trascendental en el actual certamen internacional. Boca recibirá a San Pablo este martes a las 21:30 en La Bombonera por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El objetivo principal del equipo argentino será conseguir una ventaja sólida para viajar a Brasil.

Rodolfo Arruabarrena pondrá en cancha a sus mejores piezas disponibles para este verdadero clásico sudamericano. El técnico decidió preservar a varios de sus futbolistas habituales durante el último empate frente a Gimnasia de Mendoza. Gracias a esta inteligente rotación, los principales referentes llegarán descansados al compromiso internacional.

Los once probable para el cruce copero

La formación titular contará con el importante regreso de Leandro Paredes en el mediocampo del equipo local. El capitán superó una sobrecarga muscular sufrida ante Vélez y quedó a disposición para liderar a sus compañeros. Las únicas bajas confirmadas por problemas físicos son las de Milton Delgado y Tomás Aranda.

El arco estará custodiado por Álvaro Montero, respaldado por una sólida línea defensiva de cuatro hombres. En el fondo de la cancha jugarán Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera y Lautaro Blanco. Esta última línea tendrá la dura misión de contener las rápidas transiciones de la ofensiva visitante.

En la mitad de la cancha, Santiago Ascacibar y Tomás Belmonte acompañarán al recuperado capitán en la recuperación. El ataque estará conformado por un tridente muy veloz integrado por Alan Velasco, Sebastián Villa y Miguel Merentiel. El delantero colombiano volverá al once inicial tras ser cuidado en el torneo doméstico.

Autoridades del partido y transmisión

El encuentro internacional será televisado en vivo para toda la región a través de la señal deportiva de ESPN y la plataforma Disney+ Premium. El arbitraje principal estará a cargo del experimentado juez chileno Piero Maza, quien impartirá justicia en el campo. Por su parte, la tecnología del VAR estará comandada por su compatriota Fernando Vejar.

El elenco argentino deberá aprovechar al máximo el apoyo incondicional de su público antes de definir la llave fuera de casa. La revancha de esta reñida serie continental se disputará la próxima semana en el mítico estadio Morumbí. El ganador de este cruce de cuartos avanzará directamente a las semifinales buscando la gloria.

El rival y el historial internacional

San Pablo llegará a territorio argentino impulsado por dos valiosos triunfos consecutivos en su campeonato nacional. Sin embargo, el equipo dirigido por Dorival Júnior arrastra una pesada racha negativa de doce encuentros sin conocer la victoria como visitante. El técnico reconoció que el choque será de máxima exigencia y que deberán darlo todo.

La probable alineación paulista estaría conformada por Rafael en el arco y una línea de tres defensores compuesta por José Sabino, Robert Arboleda y Domingos Duarte. El mediocampo lo integrarían Wendell, Marcos Antonio, Danielzinho y Lucas Ramon. La ofensiva de la escuadra visitante contaría con Gustavo Santana, Artur y Luciano.

El historial histórico oficial entre ambas instituciones sudamericanas marca una leve ventaja a favor del club argentino. Se enfrentaron en 12 oportunidades, con cinco victorias locales, tres empates y cuatro triunfos del elenco brasileño. El último antecedente copero en el estadio xeneize ocurrió en el año 2007 y culminó con un triunfo local por 2-1.