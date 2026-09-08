Copre y municipios avanzan en protocolos de actuación ante emergencias

San Juan ingresa en una fase crucial de su planificación territorial para anticipar contingencias en sus 19 departamentos. La Coordinación Provincial de Respuesta ante Emergencia (COPRE) pondrá en marcha una segunda ronda de reuniones técnicas con las comunas locales, con la intención de consolidar la capacidad de respuesta del sistema provincial y dar continuidad al primer encuentro mantenido previamente con representantes comunales.

Esta etapa de trabajo abordará aspectos concretos de la gestión local. Las mesas técnicas permitirán evaluar los progresos individuales de cada gestión comunal, fijar criterios unificados de intervención activa y efectuar un relevamiento exhaustivo sobre las tareas de mantenimiento preventivo que actualmente se ejecutan sobre los canales y cauces de la geografía sanjuanina.

Para optimizar la dinámica operativa, las autoridades definieron un esquema de labor en grupos reducidos de departamentos. La metodología responde a la necesidad de atender las particularidades territoriales de cada zona y fortalecer el vínculo directo entre los equipos técnicos de los municipios y los organismos de la administración central.

El calendario de actividades contempla cinco jornadas consecutivas, fijadas entre el 10 y el 18 de septiembre a partir de las 14, teniendo como sede la sala de reuniones de la Dirección de Hidráulica. El operativo reunirá a los delegados municipales junto a los planteles de la Dirección de Hidráulica, la Dirección de Protección Civil, la Dirección de Emergencia y Políticas Alimentarias, la Dirección de Emergencia Sanitaria y OSSE.

El despliegue territorial comenzará con un primer bloque integrado por Ullum, Zonda, Rivadavia y Capital. El segundo turno convocará a los equipos de Santa Lucía, Chimbas, Albardón y Caucete, mientras que la tercera jornada estará reservada para las comunas de Rawson, Pocito y Sarmiento.

La planificación continuará en una cuarta instancia con la presencia de Calingasta, Iglesia, Jáchal y Valle Fértil. El cierre de las mesas de articulación reunirá a Angaco, San Martín, 9 de Julio y 25 de Mayo, alcanzando de esta forma la cobertura total de los 19 departamentos sanjuaninos.

El objetivo central del esquema radica en la redacción e implementación de protocolos unificados entre las áreas gubernamentales y las comunas. La definición anticipada de pautas de actuación busca afinar la distribución de recursos y clarificar las maniobras necesarias antes de que se desate una contingencia en el territorio.

A la par del trazado de procedimientos, los funcionarios pondrán el foco en las labores de limpieza, desobstrucción y mantenimiento sobre cauces y canales. Estas acciones de infraestructura preventivas resultan claves para mitigar riesgos y amortiguar el impacto de posibles emergencias hidrometeorológicas en los núcleos urbanos y rurales.

Con esta serie de encuentros, el COPRE ratifica una metodología de gestión orientada a la prevención y la planificación coordinada, posicionando a los gobiernos municipales como piezas estratégicas dentro del sistema global de protección y respuesta provincial.