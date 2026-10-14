COPRE y Obras Sanitarias coordinaron tareas preventivas ante El Niño

La Coordinación Provincial de Respuesta ante Emergencia (COPRE) y autoridades de Obras Sanitarias (OS) analizaron las obras y acciones preventivas que se desarrollan en San Juan para reducir los riesgos asociados a los posibles efectos del fenómeno climático de El Niño. El encuentro se centró en las intervenciones que llevan adelante distintos organismos provinciales en los departamentos.

La reunión contó con la participación del jefe de Asesores del Gobernador, Rodolfo Colombo; el director del Departamento de Hidráulica, José María Ginestar; el gerente general de Obras Sanitarias, Carlos Orrego; y el director de Protección Civil, comisario retirado Diego Morales, además de otras autoridades y personal de la empresa estatal.

Durante la jornada, los funcionarios repasaron el estado de los trabajos en marcha y las medidas destinadas a prevenir contingencias hídricas. El intercambio permitió poner en común información sobre las intervenciones que ejecutan el Departamento de Hidráulica y Obras Sanitarias, junto con las tareas de prevención que coordina COPRE en el territorio provincial.



Coordinación ante posibles contingencias hídricas

Uno de los objetivos del encuentro fue fortalecer la comunicación entre los organismos que intervienen en la prevención y la respuesta ante emergencias. La coordinación busca compartir información sobre el avance de las obras, identificar las tareas que se desarrollan en cada departamento y contribuir a la planificación de medidas ante posibles escenarios climáticos adversos.

La preparación se vincula con los posibles efectos de El Niño, un fenómeno climático que puede modificar los patrones de precipitaciones y aumentar el riesgo de lluvias intensas en determinadas regiones. En San Juan, el seguimiento de las condiciones hídricas y el mantenimiento de las infraestructuras preventivas forman parte de las acciones para reducir la exposición ante eventuales contingencias.

Desde los organismos provinciales se busca mantener un trabajo articulado para anticipar riesgos y mejorar la capacidad de respuesta. Sin embargo, la información difundida sobre la reunión no detalló cuáles son las obras específicas ejecutadas en cada departamento, sus niveles de avance ni un cronograma de nuevas intervenciones.

El encuentro se enmarca en las tareas de planificación preventiva que llevan adelante las áreas provinciales con responsabilidades en materia hídrica, sanitaria y de protección civil ante los posibles escenarios asociados a El Niño.