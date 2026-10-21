La posibilidad de recuperar el tránsito internacional por el Paso de Agua Negra durante diciembre volvió a instalarse en la agenda de los sectores productivos de la Región de Coquimbo, en Chile. Directivos de la Corporación Paso de Agua Negra (Corpan) se reunieron con el senador Matías Walker para impulsar gestiones ante el Ministerio de Obras Públicas y acelerar los trabajos de despeje de la ruta que conecta con San Juan.

El planteo apunta a incorporar maquinaria de mayor capacidad, aplicar nuevas tecnologías y extender las jornadas laborales con dos o hasta tres turnos. El objetivo es ganar tiempo frente a las dificultades que dejaron las nevadas y los desprendimientos de material en la alta cordillera.

Según las estimaciones de Corpan, la falta de circulación internacional durante diciembre podría ocasionar pérdidas económicas cercanas a los 15 millones de dólares para la Región de Coquimbo. El impacto alcanzaría principalmente al turismo, la hotelería, la gastronomía y el comercio, actividades que esperan recibir a los visitantes argentinos durante el verano.

Carlos Ruiz, director de Asuntos Internacionales de Corpan, explicó que el senador Walker se comprometió a realizar gestiones con el ministro de Obras Públicas, Louis de Grange, para acelerar las tareas que lleva adelante Vialidad chilena.

El turismo y el comercio, en el centro de la preocupación

Walker sostuvo que la conectividad por Agua Negra debe formar parte de las prioridades para generar empleo y fortalecer la economía regional.

“Lo que le estamos pidiendo al ministro de Obras Públicas es que haya dos y hasta tres turnos para acelerar los trabajos, porque cada día que podemos adelantar es un día que nuestra región gana en términos de empleo para el turismo, para el comercio, en la hotelería, la gastronomía y todos los sectores productivos”, señaló.

Por su parte, Mirtha Meléndez, vicepresidenta de Corpany exseremi de Obras Públicas, indicó que la propuesta fue consensuada con representantes del sector privado y gremios regionales. Entre las alternativas planteadas figuran el uso de equipos más eficientes, la incorporación de tecnología y la posibilidad de implementar un doble turno de trabajo.

La preocupación se explica por la importancia que tiene el flujo de visitantes provenientes de Argentina para la economía de Coquimbo. De acuerdo con los estudios citados por Corpan, un turista extranjero gasta alrededor de 100 dólares diarios durante su estadía.

El túnel internacional vuelve a la agenda

Además de la urgencia por recuperar el tránsito estival, Walker se comprometió a impulsar gestiones para reactivar el proyecto del Túnel Internacional de Agua Negra, una obra de largo plazo que busca mejorar la conexión entre San Juan y Chile y reducir la dependencia de las condiciones climáticas de alta montaña.

El senador propuso organizar una reunión de trabajo desde la Comisión de Economía del Senado chileno con autoridades nacionales, representantes diplomáticos, Corpan, la Multigremial, el Gobierno Regional y otros actores institucionales.

La intención es reanudar el funcionamiento de la Entidad Binacional Túnel de Agua Negra (Ebitan) y avanzar en la posibilidad de construir la obra mediante un sistema de concesiones. La propuesta también contempla complementar el proyecto con iniciativas ferroviarias para el transporte de cargas y pasajeros.

El desarrollo de la conexión adquiere relevancia para ambos países ante las inversiones mineras en Argentina y las posibilidades de fortalecer el intercambio comercial a través del corredor bioceánico.

La apertura de diciembre todavía no está confirmada

Aunque Corpan busca acelerar las tareas para adelantar la habilitación, la fecha de apertura sigue condicionada por el estado de la ruta y las condiciones de seguridad en la cordillera.

En una actualización difundida por el Gobierno Regional de Coquimbo, las autoridades informaron que los trabajos de despeje registraban un avance del 30% y que todavía no había una fecha confirmada para habilitar el paso. Además, a fines de septiembre, autoridades chilenas habían señalado que la apertura se proyectaba para comienzos de enero de 2027, debido a la acumulación de nieve, aludes y derrumbes.

De esta manera, el pedido de los sectores productivos busca acelerar las tareas y modificar ese escenario, aunque la posibilidad de habilitar Agua Negra en diciembre dependerá de los avances de Vialidad y de las decisiones de los organismos competentes.