La Región de Coquimbo en Chile se prepara para afrontar uno de los procesos de reconstrucción de infraestructura más complejos de los últimos años luego de los intensos temporales que golpearon la zona durante agosto. Las primeras evaluaciones proyectan que la recuperación podría extenderse entre tres y cinco años y demandar una inversión de hasta US$700 millones.

La diferencia entre las estimaciones responde a la magnitud de los daños. La reposición de viviendas y de infraestructura pública crítica demandaría entre US$400 y US$500 millones. Sin embargo, al incorporar los perjuicios provocados en caminos, telecomunicaciones y sistemas hídricos por los aluviones, el costo podría alcanzar los US$700 millones.

El cálculo todavía no es definitivo. Las autoridades locales y el Ministerio de Hacienda mantienen mesas técnicas para completar el catastro y determinar el monto final necesario para la reconstrucción.

Mientras tanto, para afrontar la emergencia inmediata, el Gobierno Regional ya comprometió más de $18.600 millones. Esos recursos están destinados principalmente a tareas de limpieza, despeje de caminos y asistencia a municipios y pequeños comerciantes afectados.

Las obras de mayor envergadura deberán esperar. La estabilización de quebradas, la reconstrucción de calzadas y otras intervenciones de ingeniería pesada dependerán de los recursos que sean asignados en la próxima Ley de Presupuestos.

El gobernador regional, Cristóbal Juliá, explicó que la recuperación deberá desarrollarse por etapas debido a que el catastro de daños continúa abierto. Además, las autoridades mantienen la preocupación ante la posibilidad de que se registren nuevos episodios de mal tiempo antes de que termine la primavera.

Los temporales también dejaron en evidencia la vulnerabilidad de las principales redes de transporte y abastecimiento de agua de la región. Según los reportes del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED), las lluvias provocaron interrupciones en rutas como la Ruta 5 Norte y reactivaron quebradas históricas, entre ellas Cutún, en la Ruta 41.

También se registraron anegamientos en sectores costeros como el estero Tongoy. El arrastre de barro y sedimentos incrementó además la turbiedad de distintas cuencas fluviales.

La situación afectó especialmente al suministro de agua. La elevada turbiedad obligó a paralizar temporalmente plantas de tratamiento y generó problemas en los sistemas de Agua Potable Rural (APR), particularmente en comunas como Combarbalá y Monte Patria.

Ante la posibilidad de nuevos eventos meteorológicos, el Ejecutivo, los municipios y los gremios locales trabajan para completar el catastro y definir las obras prioritarias.

El objetivo no será solamente reparar los daños provocados por los temporales, sino también avanzar hacia una infraestructura más resistente frente a los nuevos patrones climáticos que enfrenta la Región de Coquimbo.