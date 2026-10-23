Una valija con manchas de sangre abandonada entre la basura fue la pista que permitió descubrir el crimen de Daniela Villalba, una joven de 29 años que fue encontrada asesinada en su departamento de la ciudad de Córdoba. El cuerpo presentaba heridas en el cuello y los brazos, mientras que la Justicia investiga el caso como un posible femicidio y trabaja para identificar al responsable.

El hallazgo ocurrió en un edificio ubicado sobre bulevar Las Heras al 200, en el barrio Cofico. La víctima vivía sola en el departamento desde hacía aproximadamente tres semanas y trabajaba en un local de indumentaria de la zona céntrica. Además, era madre de un niño.

La investigación comenzó a tomar forma el martes 20 de octubre, cuando trabajadores de recolección de residuos encontraron una valija con rastros de sangre dentro de un contenedor situado en las inmediaciones de las calles La Rioja y Sucre.

En el interior había prendas manchadas de sangre y una peluca. Sin embargo, el dato que permitió orientar las averiguaciones fue un nombre encontrado entre las pertenencias, que posteriormente coincidió con el de una mujer cuya desaparición había sido denunciada.

Una amiga denunció su desaparición y encontraron el cuerpo

Daniela había dejado de responder los mensajes de sus allegados desde el lunes. Ante la falta de noticias, una amiga se acercó hasta el edificio donde vivía, pero tampoco consiguió comunicarse con ella.

La preocupación aumentó cuando se conoció que la joven habría enviado un mensaje solicitando ayuda antes de perder contacto con su entorno.

A partir de la denuncia y de la información obtenida con la valija, los investigadores llegaron hasta el departamento 1F del edificio ubicado en bulevar Las Heras 234.

Para ingresar, los efectivos accedieron primero a una vivienda vecina y, desde allí, lograron entrar al inmueble de la víctima a través de una puerta ventana.

En el dormitorio encontraron a Daniela sin vida, recostada sobre la cama y cubierta con sábanas. El cuerpo presentaba lesiones en el cuello y los brazos, compatibles con un ataque violento.

Buscan identificar al responsable del presunto femicidio

La causa quedó en manos del fiscal Pablo Camacho, a cargo de la Fiscalía de Instrucción especializada en Violencia de Género y Familiar.

Una de las principales líneas de investigación apunta a reconstruir los últimos movimientos de la víctima y determinar quién ingresó a su departamento antes del crimen.

Los investigadores analizan las grabaciones de las cámaras de seguridad instaladas en el edificio y en sus alrededores. En una de las filmaciones habría quedado registrado un hombre que entró al inmueble y posteriormente se retiró, aunque las imágenes disponibles no permitirían reconocerlo con claridad.

Otro elemento que llamó la atención de los investigadores es la desaparición del teléfono celular de Daniela. El dispositivo no fue encontrado en la vivienda y se intenta establecer qué ocurrió con él.

Mientras avanzan las pericias, familiares y amigos de la joven expresaron su dolor a través de las redes sociales y reclamaron justicia.

El caso permanece bajo investigación y todavía no se informó oficialmente la identidad del posible responsable del crimen