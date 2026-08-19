Un hombre de 91 años y una mujer de 77 fueron encontrados muertos dentro de su vivienda ubicada sobre calle Belgrano al 200, en la localidad de Los Cisnes, departamento Juárez Celman, Córdoba.

El hallazgo se produjo durante la tarde del martes, después de que un vecino se comunicara con la Policía porque le llamó la atención no haber visto a los adultos mayores durante dos días.

Ante el aviso, los efectivos se trasladaron hasta el domicilio e ingresaron a la vivienda. Allí encontraron a las dos personas sin signos vitales. Un médico policial fue convocado al lugar y constató ambos fallecimientos.

La principal hipótesis apunta al monóxido de carbono

Tras el hallazgo, intervino la Fiscalía de Instrucción de La Carlota, que ordenó preservar la escena mediante un cordón criminalístico y avanzar con las pericias para determinar cómo ocurrieron las muertes.

En las primeras observaciones realizadas dentro de la vivienda no se detectaron signos de violencia, tanto en los cuerpos como en los accesos al domicilio.

Sin embargo, los investigadores encontraron en el interior una estufa a leña y una pantalla conectada a una garrafa de gas. Por ese motivo, una de las principales hipótesis que se analiza es que ambos adultos mayores hayan muerto como consecuencia de la inhalación de monóxido de carbono.

La causa fue caratulada como muerte de etiología dudosa

A pesar de la hipótesis inicial, la Justicia todavía no confirmó la causa de los fallecimientos. El expediente fue caratulado como muerte de etiología dudosa y las actuaciones quedaron a cargo de la Policía Judicial.

Los investigadores deberán realizar las pericias correspondientes para establecer si la presencia de los artefactos de calefacción tuvo relación directa con las muertes.

Por el momento, no se encontraron indicios de un hecho violento y la principal línea de investigación continúa vinculada con una posible intoxicación por monóxido de carbono.