Ante la masiva llegada de fieles provenientes de distintos puntos del país —incluidos visitantes de la región de Cuyo—, el Gobierno de Córdoba diagramó un severo operativo de seguridad que contempla más de 350 cortes de tránsito. Las restricciones se aplicarán de forma progresiva entre el lunes 9 y el martes 10 de noviembre, afectando principalmente los accesos a la zona de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) y todo el casco céntrico cordobés. Como alivio para los peregrinos, el transporte urbano de pasajeros será completamente gratuito durante ambas jornadas.

Los cortes se organizan en tres momentos: mediodía y tarde del lunes, sumado a la mañana del martes. Se trata de cortes vehiculares, mientras que los peatones podrán circular sin inconvenientes. Al finalizar la visita a las 17:00hs. del martes, las calles se habilitarán de manera paulatina.

La zona de FAdeA

Desde las 12.00hs. del lunes 9 se cortarán los accesos a la zona de FAdeA: la autopista Córdoba–Carlos Paz, a la altura de la ruta provincial C-45 y la Av. Circunvalación entre la avenida Armada Argentina y el acceso a barrio Villa Unión. Por esos puntos solo podrán pasar los vehículos que se dirijan a los estacionamientos oficiales y los micros que trasladen fieles a la misa.

A la misma hora comenzará a regir una zona vedada alrededor del predio, donde no podrán circular vehículos y solo se podrá acceder a pie. Abarca sectores de los barrios Villa Unión, Villa Adela y la zona oeste de La Donosa. En los barrios tendrá corte total la avenida Francisco de Arteaga.

Las principales vías de acceso peatonal, como avenida Fuerza Aérea, San Antonio, La Donosa y las colectoras de Circunvalación, quedarán libres para el público.

Sobre la avenida San Antonio, entre Circunvalación y Río Negro, el corte vehicular se aplicará según la fluidez del tránsito, para liberar la calzada a los peatones y al transporte público. Las puertas del predio de FAdeA se abrirán a las 18.00hs. del lunes.

Colón y el centro cordobés

A partir de las 20.00hs. del lunes se cortará la avenida Colón, desde Circunvalación hasta avenida General Paz, donde solo quedarán habilitados los cruces transversales, excepto entre Marcelo T. de Alvear y General Paz.

A esa hora también quedará cerrado al tránsito vehicular el casco céntrico, en el cuadrante interno Pueyrredón, bulevar Chacabuco, Sarmiento y Marcelo T. de Alvear y la zona de Plaza España. Colón, Vélez Sársfield y el resto de las calles del centro por donde pasará el Sumo Pontífice quedarán cortadas y valladas, sin autos estacionados.

El corredor papal

A las 07.00hs. del martes 10, día de la llegada del papa, regirá el corte total del corredor papal, sobre las avenidas La Voz del Interior, Circunvalación y Colón, por donde solo podrán circular vehículos oficiales y de emergencia.

Los peatones podrán desplazarse, aunque ese día el corredor estará colmado de fieles que esperan el paso del Papa, algo que los vecinos deberán tener en cuenta si necesitan moverse. Ese día el papa llegará en un auto cerrado desde el aeropuerto hasta FAdeA por La Voz del Interior y Circunvalación.

Después de la misa se trasladará por Circunvalación y Colón hasta la esquina de Colón y Santa Fe, donde subirá al papamóvil para recorrer Colón, General Paz, Vélez Sársfield e Hipólito Yrigoyen hasta el Arzobispado. Luego irá desde allí por Yrigoyen, Vélez Sarsfield y 27 de Abril hasta la Catedral. Por la tarde, el regreso al aeropuerto será por 27 de Abril, General Paz, Colón, Circunvalación y La Voz del Interior.

Cómo moverse e informarse

El lunes 9 es feriado nacional y el martes 10 será solo en Córdoba. Ambos días los colectivos urbanos serán gratuitos. Los cortes de cada zona pueden consultarse por sector y en mapas en elpapaencordoba.com.ar, y también estarán disponibles en Waze y Google Maps los días del evento.

La provincia y la Municipalidad recomiendan informarse únicamente a través de los canales oficiales: el sitio web y las redes sociales de la Provincia, la Municipalidad y el Arzobispado.

“Quienes viven o tienen comercios en las zonas afectadas no podrán estacionar en la calle ni entrar o salir de sus cocheras desde el momento del corte, por lo que deberán sacar sus vehículos antes. Se recomienda estacionar los vehículos fuera del perímetro de cortes u organizar el traslado con anticipación”, destaca el comunicado del gobierno provincial.