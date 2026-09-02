Córdoba se prepara para recibir al papa León XIV con un operativo de dimensiones históricas. Las autoridades provinciales estiman que más de un millón y medio de personas podrían movilizarse durante la jornada en la que el pontífice visite la provincia en noviembre.

El ministro de Seguridad cordobés, Juan Pablo Quinteros, confirmó que la actividad central será una misa en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), elegido por su capacidad para albergar a una multitud. La organización ya comenzó con recorridas junto a representantes de la Santa Sede y funcionarios nacionales y provinciales.

El recorrido de León XIV

La agenda del Papa en Córdoba tendrá tres puntos principales. Luego de la misa en FAdeA, León XIV se trasladará al Arzobispado de Córdoba, donde está previsto que almuerce, y posteriormente continuará hacia la Catedral, donde realizará otra actividad.

Una vez finalizada su agenda en la provincia, el pontífice regresaría al aeropuerto para continuar su viaje hacia Buenos Aires, alrededor de las 18. La visita a Córdoba está prevista para el 10 de noviembre, dentro de su recorrido por la Argentina.

Tránsito restringido y zona blindada

La magnitud de la convocatoria obligará a implementar un operativo especial. Quinteros anticipó que habrá cortes en sectores clave de la ciudad y que el área céntrica permanecerá blindada desde 24 horas antes.

Entre las principales restricciones se encuentran el corte de la avenida Circunvalación, la avenida Colón y calles del centro cordobés. Las autoridades también analizan establecer un asueto administrativo extraordinario para reducir la circulación y facilitar el despliegue.

El funcionario pidió paciencia a los vecinos y advirtió que la jornada implicará importantes modificaciones en la circulación habitual. “La gente tendrá que comprender y tener paciencia ese día”, señaló Quinteros al explicar la dimensión del operativo.

Un operativo sin precedentes

Para dimensionar la convocatoria esperada, Quinteros comparó el evento con la visita de Juan Pablo II en 1987, cuando alrededor de 500.000 personas se reunieron en Córdoba. Según las autoridades, la mayor conectividad y las posibilidades actuales de traslado y comunicación permiten proyectar una concurrencia muy superior.

La seguridad estará coordinada entre organismos provinciales, nacionales y representantes del Vaticano. El objetivo será ordenar el ingreso de los peregrinos, garantizar los desplazamientos del Papa y mantener controladas las zonas de mayor concentración.

Con la llegada de la comitiva de la Santa Sede y las primeras inspecciones sobre el terreno, Córdoba ya puso en marcha la cuenta regresiva para una visita que promete convertirse en uno de los acontecimientos multitudinarios más importantes de los últimos años.