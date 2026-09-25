La provincia de Córdoba se alista para albergar una de las concentraciones religiosas más multitudinarias de su historia ante la confirmación de la visita oficial del Papa León XIV.

Fuentes del Gobierno cordobés estiman la llegada de más de 700.000 personas, una cifra equivalente a colmar hasta 15 veces la capacidad del Estadio Mario Alberto Kempes.

El Pontífice permanecerá durante ocho horas en la capital provincial, donde realizará un recorrido de aproximadamente 25 cuadras a bordo del Papamóvil para tomar contacto directo con la multitud.

El punto central de la agenda pastoral será la misa multitudinaria que oficiará en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FADEA). Para garantizar la seguridad y fluidez del público, el espacio se dividirá en 58 cuadrículas organizadas con capacidad para 12.000 personas cada una.

El esquema de seguridad y logística demandará la afectación de 11.000 efectivos policiales, cortes de tránsito programados y un dispositivo sanitario compuesto por 60 ambulancias distribuidas en corredores sanitarios exclusivos.

Asimismo, la administración provincial dispuso que el transporte público urbano sea totalmente gratuito durante la jornada para desalentar el uso de vehículos particulares y optimizar la movilidad hacia los sectores habilitados.

En paralelo a la agenda litúrgica, las autoridades lanzarán el "Papa Fest", un evento con propuestas recreativas y culturales diseñado para acompañar la permanencia de las delegaciones de peregrinos que arribarán desde distintas provincias y países vecinos a la capital cordobesa.