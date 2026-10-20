Un alumno menor de edad generó momentos de tensión en una escuela secundaria de barrio San Vicente, en la ciudad de Córdoba, luego de ingresar al establecimiento con una réplica de arma de fuego y exhibirla frente a sus compañeros. El episodio fue advertido por una docente, quien intervino de inmediato y activó el protocolo de seguridad. La Policía acudió al lugar y confirmó que el objeto no era un arma real.

El hecho ocurrió durante la jornada escolar, cuando el estudiante comenzó a mostrar el elemento a otros alumnos dentro del aula. La situación llamó la atención de una profesora, que rápidamente dio aviso a las autoridades de la institución para evitar que el episodio pasara a mayores.

Tras la advertencia, los responsables del colegio pusieron en marcha las medidas de seguridad previstas para este tipo de situaciones. El estudiante fue contenido por el personal educativo mientras se solicitaba la intervención policial.

La Policía confirmó que era una réplica de arma de fuego

Efectivos de la Policía de Córdoba se presentaron en el establecimiento y realizaron las verificaciones correspondientes. Luego de revisar el objeto, constataron que se trataba de una réplica de arma de fuego y no de un arma convencional.

A pesar de la preocupación que generó el episodio dentro de la comunidad educativa, las autoridades confirmaron que no hubo personas heridas ni detenidas.

Por su parte, el menor quedó a disposición de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), organismo provincial encargado de intervenir en situaciones que involucran a niños y adolescentes.

La rápida actuación de la docente permitió activar los mecanismos de prevención y controlar la situación dentro del establecimiento. Hasta el momento, no trascendieron detalles sobre cómo el estudiante obtuvo la réplica ni cuáles fueron los motivos por los que decidió llevarla al colegio.

El episodio volvió a poner el foco en los protocolos de seguridad escolar y en la importancia de la intervención temprana ante situaciones que puedan generar preocupación entre estudiantes y docentes.