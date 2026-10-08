Un niño fue atacado por un perro de raza dogo argentino mientras jugaba en una vivienda de Córdoba y sufrió heridas en el rostro. El episodio ocurrió durante la noche del miércoles 7 de octubre, en el barrio 24 de Septiembre de Argüello. Tras el ataque, efectivos policiales trasladaron al menor al Hospital de Niños, donde recibió atención médica. Según las primeras informaciones, las lesiones no serían de gravedad.

El hecho se registró alrededor de las 20, cuando el pequeño se encontraba jugando dentro de una propiedad. Por motivos que todavía se investigan, el animal lo atacó repentinamente y lo mordió en la cara, lo que provocó la intervención de la Policía para asistirlo.

Luego del episodio, los uniformados trasladaron al niño hasta el centro de salud para que fuera examinado por profesionales médicos. Si bien las heridas generaron preocupación, las fuentes policiales indicaron que no revestirían gravedad.

Por el momento, no trascendieron mayores detalles sobre las circunstancias que desencadenaron el ataque ni sobre las medidas adoptadas respecto del animal.

Preocupación por los ataques de perros en Córdoba

El nuevo episodio volvió a poner en discusión la tenencia responsable de animales, especialmente después de otros ataques registrados en Córdoba durante los últimos meses, algunos de los cuales tuvieron consecuencias fatales.

En agosto, un niño de dos años sufrió graves heridas en el rostro y el cráneo tras ser atacado por un dogo argentino en Villa Caeiro, en el Valle de Punilla. El pequeño debió ser intervenido quirúrgicamente y permaneció bajo seguimiento médico por las lesiones.

Además, en la localidad cordobesa de Pilar se registró otro episodio que involucró a un perro de la misma raza. Un vecino mató al animal de un disparo y el caso derivó en una investigación sobre las condiciones en las que permanecía suelto.

En ese contexto, la fiscal Patricia Baulies cuestionó la responsabilidad del propietario del perro y destacó la importancia de adoptar medidas de seguridad para evitar situaciones que puedan poner en riesgo a otras personas.

El ataque ocurrido en Argüello se suma a estos antecedentes y vuelve a generar preocupación por la seguridad de los niños y las condiciones de cuidado y supervisión de los animales domésticos.