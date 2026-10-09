Una organización criminal sospechada de utilizar drones para ingresar droga a las cárceles de Córdoba fue desarticulada luego de cuatro meses de investigación. El operativo terminó con siete detenidos, cinco hombres y dos mujeres, y el secuestro de estupefacientes, armas, dinero en efectivo y equipos tecnológicos.

Según la hipótesis de los investigadores, la banda utilizaba dispositivos aéreos para sobrevolar los perímetros de seguridad de los establecimientos penitenciarios y hacer llegar las sustancias ilegales hasta sectores donde se encontraban los internos.

El procedimiento que desencadenó los arrestos ocurrió sobre la avenida Vélez Sarsfield al 5000, en la ciudad de Córdoba. Allí, efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) interceptaron un automóvil en el que viajaban cinco hombres que, de acuerdo con la investigación, se dirigían al complejo penitenciario de Bouwer para introducir droga.

Nueve allanamientos y un importante secuestro

A partir de esa intervención, la Policía avanzó con nueve allanamientos en domicilios de los barrios Alto Alberdi, Parque República, Villa Páez, Villa Siburu, Villa Urquiza, Parque de la Vega y Villa La Tela.

Durante los procedimientos, los efectivos secuestraron 2.505 dosis de cocaína y 2.242 de marihuana, además de $4.212.500 y 1.330 dólares en efectivo.

También incautaron dos automóviles, una motocicleta, una pistola calibre 9 milímetros y 39 cartuchos de distintos calibres. Entre los elementos tecnológicos encontraron cuatro controles para drones, 11 cargadores y 20 baterías, dispositivos que ahora serán analizados para determinar cómo funcionaba la presunta organización.

Fuentes policiales indicaron que algunos de los detenidos tenían antecedentes penales por robo.

La investigación busca determinar el alcance de la red

La pesquisa contó con la colaboración del Servicio Penitenciario de Córdoba, debido a que las maniobras investigadas estaban vinculadas con el ingreso clandestino de estupefacientes a establecimientos carcelarios.

La causa quedó a disposición de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Tercer Turno, que ordenó el traslado de los siete detenidos a sede judicial y el envío de los elementos secuestrados para las pericias correspondientes.

Ahora, los investigadores buscan establecer si existían destinatarios específicos dentro de las cárceles, cómo se coordinaban los presuntos envíos y qué función cumplía cada uno de los sospechosos en la estructura investigada.