Una mujer resultó con graves quemaduras luego de que un teléfono celular explotara mientras era cargado dentro de un automóvil en la ciudad de Córdoba. El episodio ocurrió de manera repentina cuando el dispositivo se encontraba conectado al sistema eléctrico del vehículo, generando una fuerte detonación que provocó lesiones en la ocupante y daños materiales en el interior del rodado.

De acuerdo con la información difundida por fuentes policiales y sanitarias, el hecho se registró cuando la víctima viajaba junto a otras personas y el teléfono comenzó a recalentarse antes de explotar. La situación generó momentos de extrema tensión dentro del vehículo, ya que el estallido fue seguido por una pequeña combustión que obligó a los ocupantes a descender rápidamente.

La mujer sufrió quemaduras en distintas partes del cuerpo, principalmente en brazos y piernas, producto del contacto con las llamas y los fragmentos del dispositivo. Tras el incidente fue asistida por personal de emergencias y posteriormente trasladada a un centro médico para recibir atención especializada.

Según informaron los profesionales que la atendieron, las lesiones fueron catalogadas como de consideración, aunque la paciente permanecía fuera de peligro. No obstante, continuará bajo observación para evaluar la evolución de las quemaduras y descartar complicaciones derivadas del accidente.

Los especialistas explican que este tipo de episodios suele estar vinculado con fallas en las baterías de litio, componentes que pueden sobrecalentarse debido a defectos de fabricación, daños previos o el uso de cargadores incompatibles. Cuando ocurre una reacción térmica descontrolada, la batería puede incendiarse o explotar de forma repentina.

A raíz del caso, las autoridades recordaron la importancia de utilizar accesorios originales o certificados para la carga de dispositivos electrónicos y evitar exponer los teléfonos a temperaturas extremas, especialmente dentro de vehículos cerrados, donde el calor puede incrementar los riesgos.

El episodio generó preocupación entre los usuarios de teléfonos móviles debido a que ocurrió en una situación cotidiana. Aunque los casos de explosiones son poco frecuentes, expertos en seguridad tecnológica recomiendan prestar atención a señales como sobrecalentamiento excesivo, deformaciones en la batería, olores extraños o fallas recurrentes durante la carga.

Mientras se intenta determinar con precisión qué originó la explosión, el hecho volvió a poner en foco los riesgos asociados al uso de dispositivos electrónicos con baterías de litio y la necesidad de extremar las medidas de prevención para evitar accidentes similares.