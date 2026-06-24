El líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, anunció un plan para construir buques de guerra equipados con armas nucleares, en una nueva escalada de su estrategia de fortalecimiento militar. La iniciativa contempla la fabricación de nuevas embarcaciones de gran porte y forma parte del programa de modernización de las fuerzas armadas norcoreanas.

Según detalló el propio mandatario durante una ceremonia naval en la ciudad portuaria de Nampo, el objetivo es dotar a la Armada de capacidades nucleares y ampliar significativamente el poder de disuasión del país. El plan quinquenal prevé la construcción de dos buques de guerra por año, incluyendo al menos un crucero de 10.000 toneladas, además de embarcaciones de escolta y sistemas de armas submarinas.

El anuncio se produjo durante la incorporación oficial del destructor "Choe Hyon", una nave de 5.000 toneladas que Pyongyang considera uno de los pilares de su renovada estrategia naval. Kim aseguró que el buque posee capacidades operativas avanzadas y que representa un paso decisivo en la transformación de la marina norcoreana.

Además, el dirigente sostuvo que la Armada dejará de ser considerada la rama más débil de las Fuerzas Armadas. En ese sentido, afirmó que el programa de nuclearización naval avanza según lo previsto y permitirá desarrollar operaciones militares más diversas y efectivas.

La decisión se conoce apenas días después de que Kim reafirmara su intención de expandir el arsenal nuclear del país a un ritmo acelerado. Analistas internacionales consideran que Corea del Norte busca fortalecer su capacidad de respuesta ante posibles amenazas externas y garantizar la supervivencia de su régimen mediante una estrategia de disuasión nuclear cada vez más sofisticada.

El anuncio genera preocupación en la comunidad internacional, especialmente entre Corea del Sur, Japón y Estados Unidos, que siguen de cerca el desarrollo militar norcoreano. La construcción de nuevos destructores, submarinos y plataformas con capacidad para transportar misiles nucleares podría modificar el equilibrio estratégico en la región Asia-Pacífico.

Con este nuevo paso, Kim Jong Un profundiza una política de fortalecimiento militar que en los últimos años incluyó pruebas de misiles balísticos, ampliación de instalaciones nucleares y el desarrollo de sistemas de lanzamiento desde tierra, mar y submarinos. La apuesta ahora se traslada al ámbito naval, donde Corea del Norte busca construir una fuerza capaz de proyectar su poder más allá de sus fronteras.