Corea del Sur expresó su preocupación ante la posibilidad de que Estados Unidos busque involucrarlo en la guerra con Irán. El ministro de Exteriores surcoreano, Cho Hyun, sostuvo que Washington parece estar ejerciendo presión sobre su Gobierno.

Según el funcionario, el mensaje enviado por el presidente Donald Trump incluye cuestiones pendientes entre ambos países, además de referencias a Corea del Norte y a la intención estadounidense de romper el estancamiento de la guerra contra Irán.

La reducción de los ejercicios militares

Cho vinculó la situación con la decisión de reducir los ejercicios militares conjuntos Ulchi Freedom Shield, realizados anualmente por Estados Unidos y Corea del Sur.

Las maniobras habían comenzado el lunes y estaban previstas para extenderse durante diez días, pero finalizarán antes de lo previsto por pedido de Washington. También se reducirá parte del entrenamiento sobre el terreno.

Otro punto de tensión es el compromiso de Corea del Sur de invertir 350.000 millones de dólares en Estados Unidos, acordado en el marco de un pacto comercial. Seúl todavía no avanzó con esa inversión porque debe analizar su viabilidad comercial y cumplir procedimientos legales.

La situación suma presión a la relación entre ambos aliados en un escenario internacional marcado por la guerra con Irán y las tensiones en la península coreana.