Un hombre de 59 años apuñaló a ocho personas en un centro comercial de Incheon, en Corea del Sur, durante la tarde del martes 13 de octubre. El atacante llevaba cuchillos atados con cinta a ambas manos y agredió a compradores en distintos sectores del establecimiento. Fue reducido por clientes y comerciantes antes de la llegada de la Policía.

El episodio ocurrió alrededor de las 13.40, hora local, y provocó momentos de pánico entre las personas que se encontraban en el lugar. Según los testimonios recogidos por medios locales, el agresor recorrió varias plantas del edificio mediante las escaleras mecánicas y atacó a personas al azar.

Entre las víctimas, una mujer de unos 20 años sufrió heridas de gravedad y llegó al hospital en paro cardíaco, por lo que debió ser sometida a una cirugía de urgencia. Los otros siete heridos también fueron trasladados a centros médicos, aunque inicialmente no se difundieron detalles precisos sobre su estado.

Cómo lograron detener al agresor

De acuerdo con los testimonios, el hombre atacó primero a varias personas en el sector gastronómico del segundo piso y luego subió a otras plantas del centro comercial.

Cuando intentó avanzar hacia el cuarto piso, un grupo de clientes y comerciantes se organizó para bloquearle el paso. Los presentes utilizaron sillas para acorralarlo y lograron reducirlo hasta que fue detenido por las autoridades.

El sospechoso quedó bajo custodia policial y es investigado por el ataque. La investigación busca reconstruir cómo se desarrolló el episodio y determinar sus motivaciones.

Tenía antecedentes por intento de asesinato

Tras su detención, las autoridades confirmaron que el hombre tenía antecedentes por delitos violentos. En 2015 había sido condenado a cuatro años de prisión por intento de asesinato y, desde 2019, permanecía bajo vigilancia electrónica.

El Ministerio de Justicia surcoreano informó que el sospechoso había asistido a una sesión de asesoramiento y se había reunido con su agente de libertad condicional durante la mañana del ataque. Según el organismo, el funcionario había confirmado que tomó su medicación y compartió el almuerzo con él antes del hecho.

Tras lo ocurrido, el Ministerio anunció que revisará los procedimientos de supervisión electrónica para evaluar el funcionamiento del sistema y establecer posibles medidas de prevención.

La investigación busca determinar el motivo

En las primeras horas posteriores al ataque, la Policía inició las actuaciones para esclarecer las circunstancias del episodio. Los investigadores también prevén analizar el comportamiento previo del sospechoso y las condiciones en las que se produjo la agresión.

El caso generó preocupación por la seguridad en espacios públicos y por los mecanismos de seguimiento de personas con antecedentes de delitos violentos. Mientras continúa la investigación, las autoridades mantienen el foco en la evolución de los heridos y en la reconstrucción de los hechos.