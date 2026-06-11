La Copa Mundial de la FIFA 2026 continúa con su primera jornada y este jueves tendrá un atractivo duelo correspondiente al Grupo A. Corea del Sur y República Checa se enfrentarán desde las 23 horas de Argentina en el Estadio Guadalajara, con el objetivo de comenzar su participación con una victoria que les permita dar un paso importante hacia la clasificación a los octavos de final.

El encuentro marcará el estreno de dos selecciones con historias y realidades diferentes, pero con una misma ilusión: avanzar en el torneo más importante del fútbol mundial.

Corea del Sur afronta su duodécima participación en una Copa del Mundo y buscará mejorar la actuación conseguida en Qatar 2022, donde logró meterse entre los 16 mejores equipos del certamen. El conjunto asiático llega con confianza luego de una preparación positiva, en la que goleó por 5-0 a Trinidad y Tobago y derrotó por 1-0 a El Salvador.

Con una base consolidada y varias figuras de experiencia internacional, los surcoreanos intentarán consolidarse como una de las selecciones más competitivas de Asia y comenzar el torneo con el pie derecho.

Por su parte, República Checa protagoniza una de las historias destacadas de esta edición del Mundial. El seleccionado europeo logró regresar a la máxima cita del fútbol después de 20 años de ausencia, tras conseguir su clasificación a través del repechaje de la UEFA.

La clasificación significó un impulso anímico importante para un plantel que llega con expectativas renovadas y que también mostró buenas sensaciones en los amistosos previos. En sus últimas presentaciones derrotó 2-1 a Kosovo y luego superó 3-1 a Guatemala.

Con futbolistas experimentados y una generación que busca devolver al país al protagonismo internacional, los checos intentarán comenzar su camino mundialista con una victoria.

Probables formaciones

Corea del Sur

Kim Seung-gyu; Seol Young-woo, Kim Min-jae, Cho Yu-min y Lee Tae-seok; Paik Seung-ho, Hwang In-beom; Lee Kang-in, Lee Jae-sung y Son Heung-min; Oh Hyeon-gyu.

DT: Myung-Bo Hong.

República Checa

Matěj Kovář; Štěpán Chaloupek, Robin Hranáč y Ladislav Krejčí; Vladimír Coufal, Lukáš Provod, Tomáš Souček, Vladimír Darida y Jaroslav Zelený; Pavel Šulc y Patrik Schick.

DT: Miroslav Koubek.

Un partido clave para comenzar

Como ocurre en cada debut mundialista, sumar de a tres puede resultar determinante para las aspiraciones de ambos equipos. Corea del Sur intentará hacer valer su experiencia reciente en este tipo de competencias, mientras que República Checa buscará aprovechar el impulso de su regreso a la Copa del Mundo.

El Grupo A promete ser uno de los más equilibrados del certamen y por eso los puntos en juego cobran una importancia especial desde la primera fecha.

Con figuras como Son Heung-min por el lado asiático y Patrik Schick como principal referencia ofensiva de los europeos, el choque en Guadalajara aparece como uno de los encuentros más atractivos de la jornada inaugural.

La pelota comenzará a rodar a las 23 de Argentina y ambos seleccionados buscarán dar el primer golpe en el Mundial 2026.