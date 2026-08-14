El empate sin goles entre Rosario Central y Corinthians, por los octavos de final de la Copa Libertadores, quedó marcado por un lamentable episodio de racismo. Durante el segundo tiempo, el arquero brasileño Hugo Souza denunció insultos discriminatorios provenientes de la popular del Gigante de Arroyito.

El futbolista se acercó al árbitro uruguayo Andrés Matonte y le informó que estaba siendo agredido verbalmente por su color de piel. Ante la situación, se activó el protocolo antirracismo de Conmebol y el encuentro fue interrumpido durante menos de un minuto.

La denuncia del arquero

Luego del partido, Souza contó ante los medios qué había ocurrido desde las tribunas. “Durante todo el partido me llamaron mono, negro hijo de p… Esto ocurre frecuentemente aquí. Lo único que puedo hacer es informar al árbitro y hablar con él”.

El arquero también destacó que los jugadores de Rosario Central se acercaron para pedirle disculpas y aclaró que, según su percepción, el episodio no involucró a los futbolistas del equipo local.

“Los jugadores me pidieron disculpas por la actitud de la hinchada. Les agradezco porque no fue una actitud de Rosario Central, sino de la hinchada”, expresó.

Fuerte comunicado de Corinthians

Horas después, Corinthians publicó un contundente comunicado en sus redes sociales y repudió lo ocurrido en Rosario. El club brasileño señaló que “aficionados del equipo local cometieron actos racistas” contra Hugo Souza y adelantó que exigirá una investigación para identificar a los responsables y aplicar las sanciones correspondientes.

Además, calificó el episodio como “indignante” y sostuvo que este tipo de situaciones no representan los valores del fútbol.

Rosario Central buscará identificar a los hinchas

Desde la dirigencia de Rosario Central, encabezada por Gonzalo Belloso, anticiparon que se recopilarán imágenes de las cámaras del estadio y de grabaciones realizadas por hinchas para intentar identificar a quienes realizaron los gestos o insultos ofensivos.

Los responsables podrían recibir sanciones, mientras que el club también podría afrontar multas económicas por el comportamiento de los espectadores.

El episodio volvió a poner en el centro de la escena la lucha contra el racismo en el fútbol sudamericano, en una noche en la que el resultado quedó relegado por una situación que nada tuvo que ver con el deporte.