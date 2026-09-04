El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, afirmó que su par bonaerense, Axel Kicillof, dijo en reuniones con periodistas off the record que modificaría el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y calificó esa posibilidad como "alarmante" para el desarrollo minero, según publicó Forbes. La declaración se produjo durante el Forbes Mining Summit, donde Cornejo defendió la continuidad de las reglas de inversión y advirtió sobre los riesgos de un eventual cambio de gobierno.

"Yo creo que está blindado porque buena parte del sistema político se ha dado cuenta de que volver a esquemas de cambio de reglas de juego tan dañinos genera mayor pobreza", afirmó Cornejo al ser consultado sobre si el régimen estaba protegido ante un cambio de gobierno, Forbes Mining Summit.

El mandatario mendocino mencionó a Kicillof como precandidato y sostuvo que el gobernador bonaerense expresó en reuniones con periodistas su intención de modificar el RIGI, un esquema nacional de beneficios para proyectos de gran escala que, según los gobiernos provinciales mineros, resultó clave para acelerar las decisiones de inversión.

Jalil propone que el régimen sea permanente

En el mismo panel, el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, se mostró más optimista sobre el impacto electoral en la actividad y consideró que los proyectos seguirán avanzando más allá de los resultados de las urnas.

Jalil destacó que el RIGI cambió la forma en que las empresas evalúan sus inversiones. Según explicó, antes prestaban atención principalmente a la trayectoria minera y a la seguridad jurídica de cada provincia. Ahora también encuentran respaldo en las condiciones que ofrece el régimen nacional, que, a su juicio, aceleró las decisiones de inversión y debería convertirse en un esquema permanente.

El mandatario fundamentó su confianza en los acuerdos entre gobernadores de distintos partidos. Mencionó, como ejemplo, la Mesa del Cobre impulsada en Mendoza y las conversaciones con Cornejo. Desde su pertenencia al peronismo, planteó que ese espacio debe construir una agenda proactiva.

Los proyectos que Mendoza busca sostener

Cornejo describió los avances de Mendoza en el desarrollo de la minería metalífera tras años de resistencia a la actividad. Entre las medidas de su gestión, destacó los cambios en los procedimientos mineros y la aprobación legal de proyectos de exploración y explotación.

En particular, mencionó el proyecto de cobre San Jorge, que cuenta con un RIGI aprobado por US$ 850 millones. El gobernador lo presentó como parte de una transformación que busca complementar las actividades tradicionales de la provincia, como la vitivinicultura, la agroindustria y el turismo.

También sostuvo que ese proceso comenzó a recibir apoyo de sectores empresariales que antes se oponían a la minería. Además, destacó la experiencia de empresas mendocinas que ya trabajan en proyectos del sector en otras provincias y en países como Chile y Perú.

La infraestructura que necesitan las inversiones

El avance de los proyectos también requiere resolver quién financia las obras de energía y transporte. Cornejo coincidió con el Gobierno nacional en que, como criterio general, las empresas deben asumir la infraestructura necesaria para su actividad, aunque distinguió los casos en los que las obras también tienen un uso público.

Para ilustrarlo, explicó que Mendoza financia el tramo de una línea eléctrica de San Jorge ubicado en una zona semiurbana, mientras que la empresa invierte en el resto. Según indicó, esa infraestructura también podría abastecer a proyectos de San Juan.

El gobernador pidió, además, que la Nación concentre esfuerzos en rutas y ferrocarriles necesarios para trasladar los minerales. Contempló la posibilidad de combinar inversión privada con un aporte estatal inicial y advirtió que las demoras en esas obras pueden retrasar los resultados de los proyectos.