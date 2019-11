Cornejo y Frigerio entregaron viviendas del complejo Procrear en Mendoza

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo; el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y el intendente electo de la ciudad de Mendoza, Ulpiano Suárez, encabezaron hoy la entrega de 70 viviendas del complejo habitacional Procrear ubicado en la capital provincial.



Cornejo felicitó a los flamantes propietarios, que llegaron a esta instancia, dijo, "después de haber acreditado que no tenían vivienda pero sí ingresos suficientes y trabajo para pagarla, por lo cual acceder a uno de estos departamentos no fue ningún azar, nadie les regaló nada".



Frigerio destacó que este complejo "ha sido uno de los proyectos más importantes del Procrear de la Argentina. Forma parte del Plan Nacional de Vivienda que replanteamos y reconducimos para que esa clase media trabajadora pudiera contar con una vivienda".



Para mañana está prevista la entrega de llaves y escrituras a 35 familias, señalaron fuentes de la gobernación mendocina.



El complejo consta de unos 1.200 departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios que albergarán a aproximadamente 5.000 personas y está ubicado en las cercanías del Parque Central.



Por otra parte, Frigerio estuvo en Luján de Cuyo junto al intendente Omar de Marchi, donde entregaron viviendas y recorrieron el complejo Ribera.



El proyecto Ribera Luján, que comprende 11 barrios y 700 viviendas, está destinado a la relocalización íntegral del asentamiento Bajo Luján.



La mudanza comenzó el 6 de noviembre y ya se reubicó a aproximadamente 480 familias, informaron fuentes del municipio.



Según fuentes oficiales, las obras que benefician a unos 3.500 habitantes requirieron una inversión del Gobierno nacional de 1.514 millones de pesos.



Además, Frigerio recorrió el Complejo Penitenciario Federal de Cuyo que el Estado nacional construye en Cacheuta, con capacidad de 904 plazas: 760 para hombres, 112 para mujeres y 32 para el Instituto Abierto.



Para realizar la obra, con un presupuesto de 1.463 millones de pesos, se tuvo en cuenta el concepto de cárcel como un lugar de "reinserción social y no de reclusión", razón por la cual, se construyeron las áreas de educación, trabajo, visitas, estacionamientos, cercos y casino de personal, además de sectores diferenciados para condenados y procesados, se explicó en un comunicado.