Coronavirus: el Gobierno coloca $ 13.500 millones a la ANSeS para cubrir necesidades en pesos

Por tercera vez en el mandato de Alberto Fernández, el Gobierno volvió a recurrir al financiamiento vía la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) con Letras del Tesoro (Letes) por hasta $ 13.552 millones, en un contexto de necesidad de pesos para financiar las medidas paliativas anunciadas por la pandemia del coronavirus.

Además, colocará a la entidad que preside Alejandro Vanoli Letes por hasta u$s 59,3 millones. Ambas operaciones se concretarán el 1° de abril, fecha en la que el Gobierno debe pagarle a la ANSeS u$s 57 millones de la amortización de una letra emitida en octubre.

Además mañana, el Ministerio de Economía afrontará un pago de intereses por u$s 248 millones del Bono Par. Sin embargo, fuentes oficiales no indicaron si parte de la emisión pueda o no destinarse a ese compromiso.

Con la nueva colocación, Economía acumula emisiones por $ 125.000 millones y u$s 266 millones al Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), que desde diciembre puede tener hasta el 70% de su cartera invertida en títulos públicos nacionales.

Los papeles emitidos por la cartera que conduce Martín Guzmán, con vencimiento el 31 de agosto y el 1 de abril de 2021 respectivamente, serán suscritos íntegramente ANSeS, según se dispuso a través de la resolución conjunta 22/2020 de las secretarías de Finanzas y de Hacienda, publicada hoy en el Boletín Oficial.

La norma estableció que las Letes con vencimiento el 31 de agosto de 2020 serán suscritas a la par por el FGS, por un monto de hasta valor nominal original $ 13.551.623.875. Devengarán intereses a la tasa Badlar para bancos privados, actualmente en 29,38% anual, más 582 puntos básicos, retorno mayor al validado en la colocación anterior, del 16 de marzo.

También el FGS adquirirá Letes en dólares con vencimiento el 1 de abril de 2021 a ser suscriptas a descuento por el FGS, por un monto de hasta valor nominal original u$s 59.276.194. Estas tendrán un precio de suscripción de u$s 963,86 por cada u$s 1000 nominales, es decir, una tasa implícita de 3,614% anual, también levemente mayor a la del 16 de marzo.

Se trata de la tercera colocación que se realiza a la ANSeS en el mandato de Alberto Fernández.

El 16 de marzo, Economía colocó dos series de Letes al FGS, una en pesos por hasta $ 36.000 millones y otra en dólares por u$s 207.479.641, estableció la resolución 18/2020. La primera se había colocado con un interés equivalente a la tasa Badlar (en ese momento en 29,5% anual) más 500 puntos básicos, mientras que la segunda fue a un precio de suscripción de u$s 963,95 por cada u$s 1000 (tasa implícita de 3,605% anual).

La primera colocación había sido el 27 de diciembre, Economía colocó a la ANSeS letras en pesos por más de $ 76.000 millones con vencimiento al 23 de junio a tasa Badlar (40,75% en ese entonces) más 300 puntos básicos, a través de la resolución conjunta 2/2019 de las secretarías de Hacienda y Finanzas.

Títulos públicos y FGS

Al tercer trimestre de 2019, el volumen del FGS era de $ 1,95 billones y la proporción de títulos públicos nacionales se encontraba al límite permitido por la ley, que en ese momento estipulaba un tope de 50% al situarse en 49,6%.

Pero hay un 14% adicional de la cartera invertido en los bonos cuasipar, títulos que las viejas AFJP recibieron como canje de los papeles defaulteados en 2001, que no se contabilizan para el cálculo del tope, pero que llevaban al stock de títulos nacionales al 63,6% ($ 1,24 billones).

A pesar de la alta proporción de títulos públicos argentinos, hoy en niveles de cotización muy bajos, en diciembre la Ley de Solidaridad en su artículo 57 estiró el límite al 70% hasta el 31 de diciembre de 2023 y posibilitó estas tres emisiones.

Partiendo de un volumen existente de $ 1,95 billones del tercer trimestre (último dato disponible), la ampliación permitiría a Nación colocar al FGS cerca de $ 400.000 millones adicionales. Estas tres emisiones totalizaron $ 125.552 millones y más de u$s 266 millones (tomando el tipo de cambio mayorista a $ 64,41, son más de $ 17.000 millones).

Por: AGUSTÍN SZAFRANKO