Correa reclama un adelanto de elecciones para salir de la "grave conmoción social" en Ecuador

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El ex presidente ecuatoriano Rafael Correa pidió hoy adelantar las elecciones para salir de la "grave conmoción social" que afecta al país por las crecientes protestas y manifestaciones que en varias ciudades rechazan un "paquetazo" de medidas del FMI que incluye la quita de subsidios a los combustibles y reformas laborales y tributarias. "Entendamos que aquí no hay golpismo. Los conflictos en democracia se resuelven en las urnas, y es precisamente lo que pedimos en estricto apego a la Constitución, que permite adelantar elecciones en caso de grave conmoción social como la que estamos viviendo" dijo el ex mandatario en un video de más de dos minutos de duración que puso esta mañana en su cuenta de Twitter. "El problema es que saben que la respuesta que les dará el pueblo en las urnas será aún más contundente que el que les da ahora en las calles", agregó el ex presidente, que calificó al mandatario Lenín Moreno como "el mayor farsante de nuestra era". El video va acompañado del hashtag "#YoTambiénSoyZángano", que alude a la "Revolución de los Zánganos", el nombre acuñado por los manifestantes para el movimiento opositor luego de que Moreno se refiriera despectivamente a ellos como los "zánganos correistas". Correa cargó duro contra el paquete de medidas de ajuste acordadas por Moreno con el FMI -que gatillaron la ola de reclamos- y señaló que "nunca hubo necesidad de un paquetazo" porque "no ha caído el precio del petróleo ni ha ocurrido ningún desastre natural, nada". Se trata- subrayó- de "pura corrupción e ineptitud mientras ellos se reducen sus impuestos" y envió su solidaridad "con todas las víctimas de la más brutal represión que mi generación recuerde". "Recuperaremos la patria con la fuerza de un huracán. Hasta la victoria siempre", concluyó el mandatario su mensaje, retuiteado 7.300 veces en la primera hora. El mensaje de Correa se produjo mientras recrudecían las protestas en la capital y luego de la decisión de Moreno de evacuar el Palacio presidencial y trasladar la sede de gobierno a la ciudad de Guayaquil. Desde la ciudad andina, el presidente brindó un discurso a la ciudadanía trasmitido por televisión y radio para pedir calma y tender la mano a los grupos sociales, y señaló a Correa como el artífice de un "intento de golpe de Estado". Ayer, el secretario de la Presidencia, Juan Sebastián Roldán, dijo que "quienes están haciendo esto querían llevar Ecuador a Venezuela" y que "esto es el correísmo organizado", en una declaración publicada por El Universo. Roldán señaló que el movimiento indígena, de fuerte participación en las protestas, ha sido infiltrado y sus líderes perdieron el control de la situación.