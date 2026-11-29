Una nena de dos años permanece internada en terapia intensiva después de recibir un piedrazo en la cabeza durante una pelea entre vecinos en Corrientes. El enfrentamiento ocurrió en el barrio Juan de Vera y dejó además a varios adultos con heridas de gravedad.

El episodio se produjo el jueves en un asentamiento de la calle Alberdi. Según las primeras informaciones, la disputa comenzó por una presunta deuda de dinero entre dos familias y rápidamente pasó de una discusión a una pelea física.

En medio del enfrentamiento, un joven de 18 años habría arrojado un cascote que impactó en la cabeza de la nena. La menor cayó desmayada y su madre pidió ayuda al 911.

Un patrullero trasladó a la niña al hospital pediátrico Juan Pablo II, donde los médicos constataron que tenía una fractura de cráneo y dispusieron su internación en terapia intensiva.

La pelea continuó después del ataque

Tras conocerse que la nena había resultado herida, familiares y vecinos fueron a buscar al joven señalado como responsable del piedrazo. La situación derivó en una nueva agresión y el muchacho sufrió múltiples lesiones, entre ellas una fractura con hundimiento de cráneo. Debido a la gravedad de su estado, fue trasladado al hospital Escuela.

La violencia también alcanzó a otros integrantes de su familia. El padre del joven recibió un machetazo que le provocó la amputación de tres dedos, mientras que otro de sus hijos sufrió golpes y heridas de arma blanca. La madre también fue golpeada, aunque no necesitó ser trasladada a un centro de salud.

La investigación quedó a cargo de efectivos de la Comisaría Duodécima y de la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas N° 6. La causa fue caratulada como lesiones graves.