La investigación por presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) sumó nuevos avances judiciales con la intervención del juez federal Ariel Lijo, quien dispuso medidas contra el extitular del organismo Diego Spagnuolo y empresarios por nuevas maniobras bajo investigación.

El expediente busca determinar si existió un esquema de direccionamiento de compras públicas de insumos médicos de alto costo, con la presunta participación coordinada de funcionarios y proveedores privados. Las sospechas incluyen posibles acuerdos entre empresas para simular competencia y favorecer adjudicaciones, en perjuicio de los mecanismos de transparencia del Estado.

Las nuevas maniobras bajo investigación

La causa analiza operaciones relacionadas con prótesis de alta gama para amputaciones, implantes cocleares, materiales para cirugías complejas y sillas de ruedas motorizadas, entre otros insumos destinados a personas con discapacidad y pacientes con enfermedades graves.

De acuerdo con la investigación fiscal, las presuntas irregularidades habrían involucrado compras realizadas entre diciembre de 2023 y octubre de 2025. El esquema investigado habría permitido concentrar adjudicaciones en un grupo reducido de empresas mediante cotizaciones y compulsas de precios presuntamente coordinadas.

La pesquisa también busca establecer si existieron retornos indebidos y beneficios económicos para los participantes.

Spagnuolo y los antecedentes de la causa

El exdirector de la Andis ya había sido procesado en el expediente por presuntas irregularidades vinculadas con la compra de medicamentos. La nueva etapa amplía el alcance de la investigación hacia otras operaciones y posibles participantes.

En los últimos meses, la causa avanzó sobre exfuncionarios, empresarios e intermediarios, mientras la Justicia analiza documentación y otros elementos para determinar las responsabilidades individuales.

Una investigación que continúa

El expediente se centra en esclarecer cómo se realizaron las contrataciones, qué empresas resultaron beneficiadas y si hubo acuerdos para direccionar las compras públicas.

Las medidas judiciales forman parte de una investigación en curso y las imputaciones deberán resolverse conforme avance el proceso. La determinación de responsabilidades penales dependerá de las pruebas reunidas y de las decisiones que adopte la Justicia.