Cortan la fibra óptica para intentar robar en una financiera y dejan sin servicio a tres ciudades

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Una banda de ladrones entró con fines de robo a una financiera de Puerto Madryn y para evitar que se activen los sistemas de seguridad cortó la fibra óptica que transporta la señal de telefonía móvil e Internet, con lo que dejó sin servicio durante seis horas a esa ciudad chubutense, a Trelew y a Rawson.



Fuentes policiales informaron que no obstante los al menos cinco integrantes de la banda huyeron sin lograr el robo de la caja fuerte del lugar.



El jefe de la policía del Chubut, Miguel Gómez, dijo que "el corte del tendido se produjo anoche, aproximadamente a las 23.30 y se prolongó hasta esta madrugada, por lo que se activó de inmediato el protocolo de seguimiento, teniendo en cuenta que esta metodología viene generalmente acompañada de un intento de robo".



El comisario general explicó a Télam que pasada la medianoche se reportó que la puerta de acceso a la financiera "Urtasun", ubicada sobre la calle Mitre de Puerto Madryn, había sido dañada y que habían ingresado por la fuerza al menos tres delincuentes que tuvieron apoyo externo de por lo menos otros dos.



Los asaltantes violentaron la caja fuerte, aunque según el propietario de la financiera no alcanzaron a robar.



Para lograr acceder al lugar sin que se activara el sistema de alarmas, los delincuentes realizaron dos cortes de la fibra óptica en la línea de tendido que va en paralelo a la ruta nacional 3, con lo que dejaron sin servicio de telefonía e Internet a las poblaciones del noreste del Chubut.



La metodología fue muy similar a la empleada el 10 de octubre pasado, cuando una banda -que ahora se investiga si fue la misma- ingresó en la inmobiliaria y financiera "Mangucio”, ubicada en la calle España, de Trelew.



Esta mecánica fue aplicada al menos seis veces en los últimos dos años en la provincia y obligó a confeccionar un protocolo de seguimiento que se activa poniendo el foco en las entidades bancarias y financieras.



"Ni bien se detecta la interrupción del servicio se dispara un alerta y esta misma madrugada me apersoné en el sistema de monitoreo que tiene el banco del Chubut para confirmar que no se había registrado un episodio", reconoció Gómez.



Además del intento de robo de esta madrugada en la financiera de Puerto Madryn y el ocurrido en Trelew, existe otro antecedente cercano, el del 15 de septiembre último en el extremo sudoeste del Chubut, cuando ladrones cortaron el tendido, anularon la alarma y lograron llevarse cerca de dos millones y medio de pesos de un cajero automático de la sucursal Río Mayo del banco del Chubut.



Los investigadores explicaron que al cortar la señal no se emite la alarma para las compañías de seguridad y, si bien la empresa que brinda el servicio de telefonía sabe exactamente el punto del corte y comienza de inmediato la reparación, hay que esperar unas horas para conocer el objetivo.



Como los cortes se producen fuera del horario comercial, recién cuando comienza la actividad en las ciudades afectadas se sabe si existió algún delito.



Las fuentes explicaron que esta modalidad criminal es única en el mundo, lo que motivó que vinieran especialistas de España, donde está la sede central de la compañía de telefonía Movistar, para analizar la temática.