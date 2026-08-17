Cortarán un tramo de Circunvalación y habrá desvíos a la altura de Urquiza

Este martes 18 de agosto, durante horas de la tarde, se habilitará un nuevo frente de obra sobre la Avenida de Circunvalación, por lo que se realizará el cierre preventivo de un tramo del anillo interno a la altura de calle Urquiza.

La interrupción forma parte de los trabajos que se desarrollan en el sector y obligará a los conductores a modificar temporalmente su recorrido habitual mientras permanezca vigente el corte.

Cómo será el desvío

Ante el cierre del tramo del anillo interno, quienes circulen por Circunvalación deberán tomar el lateral a la altura de calle Urquiza y continuar por esa vía.

El recorrido alternativo permitirá reincorporarse nuevamente a Circunvalación después de calle Urquiza, una vez superado el sector donde se desarrollarán las tareas.

Desde el organismo encargado de los trabajos solicitaron a los conductores transitar con precaución, reducir la velocidad y respetar la señalización colocada en la zona.

La modificación será implementada durante la tarde del martes y estará vinculada al avance del nuevo frente de obra sobre uno de los principales corredores viales del área metropolitana.

“Pedimos transitar con precaución y respetar la señalización”.