Un incendio registrado cerca de la Estación Transformadora Gran Mendoza provocó el miércoles 30 de septiembre una desconexión en las líneas de extra alta tensión que vinculan Mendoza con San Juan. El episodio ocurrió a las 14:52 y generó la interrupción total del suministro eléctrico en la provincia. El origen de la falla fue informado a través del reporte preliminar elaborado sobre el evento, mientras los organismos y empresas involucradas continúan analizando lo ocurrido.

De acuerdo con el informe de Naturgy, la falla se produjo en las inmediaciones de la Estación Transformadora Gran Mendoza, ubicada a unos 160 kilómetros de San Juan, debajo de la línea de 500 kV que conecta esa instalación con la provincia.

La presencia de humo y las altas temperaturas generadas por el incendio pudieron modificar las condiciones de aislamiento del aire que rodea a los conductores eléctricos. En ese contexto, puede producirse una descarga entre los conductores o hacia tierra.

Ante una situación de este tipo, las protecciones del sistema actúan de manera automática y desconectan las líneas para evitar daños mayores tanto en las instalaciones como en los usuarios. Esa actuación derivó en la interrupción del suministro eléctrico en todo San Juan.

El restablecimiento comenzó a las 15:10

La recuperación del servicio comenzó poco después del corte. A las 15:10 se logró establecer la vinculación mediante la línea de 220 kV, una maniobra que permitió iniciar la normalización parcial y progresiva de la demanda eléctrica en la provincia.

El proceso continuó durante las siguientes horas, mientras se recuperaba de manera gradual el suministro a los distintos sectores afectados por la interrupción.

A las 16:52 volvió todo el suministro

Finalmente, a las 16:52 se consiguió normalizar la totalidad de la demanda eléctrica de San Juan. De esta manera, el corte se extendió durante aproximadamente dos horas desde la desconexión inicial registrada a las 14:52.

La duración y el alcance del episodio estuvieron vinculados con la desconexión de las líneas de 500 y 220 kV que forman parte del sistema de transporte eléctrico entre San Juan y Mendoza.

La falla continúa bajo análisis

Si bien el informe preliminar vincula el evento con el incendio registrado cerca de la infraestructura eléctrica, las causas precisas todavía se encuentran bajo análisis.

Los organismos y las empresas involucradas deberán determinar con mayor precisión las circunstancias que provocaron la falla y la posterior actuación de las protecciones del sistema. Por el momento, la información disponible identifica al incendio y sus efectos sobre las condiciones de aislamiento como el origen preliminar de la interrupción que dejó sin suministro eléctrico a toda la provincia.