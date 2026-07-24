Con motivo del armado de la zona de llegada de la Maratón Internacional de San Juan (MOSJ), la Municipalidad de la Ciudad de San Juan informó que se implementará un corte programado de tránsito en una de las arterias más transitadas de la capital.

La interrupción del tránsito afectará a la avenida Ignacio de la Roza, en el tramo comprendido entre calle Las Heras y avenida España.

La competencia finalizará el domingo 26 de julio a las 17 hs. Durante estas 49 horas se llevarán a cabo las tareas de montaje de la infraestructura, el desarrollo de la competencia deportiva y el posterior arme y despeje de la calzada.

Se solicita a vecinos, comerciantes y conductores planificar sus desplazamientos con anticipación, optar por vías alternativas y respetar la señalización preventiva, así como las indicaciones del personal municipal de Tránsito, que estará apostado en la zona de manera permanente.

La Maratón Internacional de San Juan se consolida como uno de los acontecimientos deportivos más relevantes del calendario provincial. La competencia no solo convoca a atletas de elite y aficionados de distintos puntos del país y del exterior, sino que también impulsa el turismo local y la actividad económica en la Ciudad.

La competencia tendrá diferentes etapas de largada: 5K desde Patio Alvear, 10K desde El Almendro Sport, 21K desde La Quebrada de Zonda y 42K desde el Embarcadero del Dique Punta Negra. Todas las distancias son en formato punto a punto y comparten el mismo punto de llegada: el Teatro del Bicentenario y el Puente Cívico.

La prueba convocará a más de 5 mil corredores locales, nacionales e internacionales. Organiza Adventure Pro y Gobierno de San Juan. Se dispondrá de un amplio operativo con más de 300 efectivos policiales y personal municipal. El corte principal en el área de llegada rige desde el viernes a las 16 hs. en Av. Ignacio de la Roza (entre Las Heras y Av. España) hasta el domingo por la tarde.

