Corte de tránsito en avenida Ignacio de la Roza por obras durante 10 días

La circulación vehicular en avenida Ignacio de la Roza se verá interrumpida durante los próximos 10 días debido al inicio de trabajos de renovación de conexión domiciliaria y colector en un tramo de la arteria.

Las tareas comenzaron este jueves 25 de junio y se desarrollarán sobre avenida Ignacio de la Roza, entre calles Ameghino y Alvear, en Capital.

Desde el área correspondiente informaron que, debido a la intervención, el tránsito permanecerá cortado en el sector mencionado mientras duren los trabajos de obra.

La interrupción busca permitir el avance de las tareas de infraestructura necesarias para la renovación del sistema, por lo que se solicita a conductores y peatones circular con precaución y prever demoras en la zona.

Las autoridades recomendaron utilizar caminos alternativos durante el período de ejecución de la obra para evitar inconvenientes en la circulación.