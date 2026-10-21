Cortó con un cuchillo a una chica en Rivadavia para robarle la mochila

Un peligroso hecho de inseguridad ocurrió durante la noche del martes en el barrio 20 de Noviembre, donde Guadalupe Colarte fue sorprendida sobre la calle Doctor Orlando Marino por un delincuente armado.

El ladrón, que vestía pantalón negro y zapatillas rojas, interceptó a Guadalupe Colarte a las 21.36 para quitarle sus cosas y no dudó en agredirla físicamente para lograr su cometido.

El sujeto usó el arma blanca para provocarle una herida cortante en una mano a Guadalupe Colarte y así arrebatarle su mochila, para luego darse a la fuga rápidamente con dirección hacia el Oeste.

El agresor escapó por un terreno descampado situado en los fondos del camping Las Palmeras. La víctima decidió no ser asistida por el personal médico del 107 y la UFI de Delitos contra la Propiedad investiga la causa como robo agravado por uso de arma blanca y lesiones.