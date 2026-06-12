Yayo, Julieta Poggio y Pedro Alfonso llegan a San Juan con "Cortocircuito"

Luego de una exitosa temporada de verano en Villa Carlos Paz y una gira que incluyó presentaciones en distintas ciudades de Argentina, Uruguay y Paraguay, la comedia "Cortocircuito" desembarcará en San Juan. La función está prevista para el próximo domingo 14 de junio, a las 20.30, en la sala principal del Teatro Sarmiento.

La obra es protagonizada por Pedro Alfonso y cuenta con un destacado elenco integrado por Yayo Guridi, Diego Ramos, Viviana Saccone, Julieta Poggio y Ana Paula Buljubasich. La dirección está a cargo de Diego Ramos.

La historia gira en torno a la irrupción de la inteligencia artificial en la vida cotidiana. Todo comienza cuando un robot humanoide, interpretado por Buljubasich, se convierte en el eje de una serie de situaciones disparatadas y malentendidos que desencadenan una sucesión de enredos.

"Cortocircuito es una comedia que habla un poco de la inteligencia artificial, de lo que es real y de lo que no es real. Tenemos un robot humanoide y también un perro robot que sorprende muchísimo al público. A partir de un cortocircuito que yo provoco comienzan todas las confusiones que atraviesan la obra", explicó Pedro Alfonso en diálogo con Grupo Huarpe.

Una comedia sobre la tecnología y la desconexión

Más allá de la propuesta humorística, la obra incorpora una mirada crítica sobre la relación actual con la tecnología y el uso permanente de dispositivos electrónicos.

Alfonso destacó que uno de los aspectos que más valora del teatro es la posibilidad de generar un espacio de encuentro sin pantallas.

"El teatro es maravilloso porque es uno de los pocos lugares donde todos apagamos el celular. Esa conexión que se genera con el público es sagrada. Incluso hacemos sátira sobre el uso del teléfono y la tecnología durante la obra", señaló.

El actor consideró que, en tiempos donde las plataformas digitales y el streaming compiten por la atención del público, la experiencia teatral mantiene una vigencia particular por el contacto directo entre artistas y espectadores.

Una experiencia que continúa después de la función

Según contó Alfonso, uno de los elementos distintivos de la gira es la interacción que el elenco mantiene con el público una vez finalizada la obra.

Tras la comedia, los actores realizan un segmento especial que incluye juegos, participación de espectadores y distintas dinámicas sobre el escenario.

"Siempre hacemos un bonus track después de la función. Nos quedamos compartiendo un rato con la gente, subimos personas al escenario, organizamos concursos de baile y se genera una fiesta muy divertida. La gente explota y termina siendo una gran noche", afirmó.

El actor también destacó la recepción que la obra viene obteniendo en cada una de las ciudades visitadas y expresó su expectativa por el encuentro con el público sanjuanino.

"Donde vamos la gente se divierte muchísimo. Ojalá nos acompañen porque van a pasar una hora y media llena de risas y de momentos para desconectarse un poco de todo", concluyó.

Las entradas se encuentran disponibles con valores que van desde los 40.000 hasta los 45.000 pesos, según la ubicación elegida dentro de la sala.