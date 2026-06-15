La confirmación del deceso de Gaspi en un siniestro en Río de Janeiro, Brasil, generó un profundo impacto en la comunidad digital el 14 de junio de 2026. Diversas personalidades del espectáculo y la creación de contenido utilizaron sus perfiles para brindar un último adiós al youtuber.

Uno de los primeros testimonios fue el de Coscu, quien manifestó "Descansa en paz Gaspi. La última vez que estuvimos juntos me mostraste y me contaste, motivadísimo e ilusionado, cómo estabas mejorando tus hábitos y cuidándote. La vida es muy injusta… Cualquier persona que te conoció sabía que eras un tipazo".

En sintonía, Teo D’Elia compartió su pesar señalando "Qué dura noticia lo de Gaspi, el dolor es inmenso. Muchas fuerzas a su familia y seres queridos, que están pasando por están atravesando este momento. Que en paz descanse".

La conmoción se extendió a otros referentes como Kevsho, quien escribió "No lo puedo creer", mientras que Ramiro Marra destacó que "Gaspi te vamos a recordar siempre con tu humor y voz distintiva". Por su parte, Perxitaa reflexionó sobre lo ocurrido indicando "Qué injusta y qué corta es la vida. Descansa en paz Gaspi" y Danann agregó que "La vida es un ratito".

Ibai Llanos también hizo pública su congoja al expresar "Qué absoluta desgracia. Qué absoluta tristeza. Y qué mierda es esta vida a veces. No sé ni que decir. Descansa en paz, Gaspi. Un fuerte abrazo a toda la familia y amigos".

Lautaro del Campo, la Cobra, se sumó a las palabras de despedida comentando "Una noticia que nunca esperás y te deja helado más sabiendo la clase de persona que era Gaspi, jamás voy a entender por qué la vida se lleva a la gente buena. Que en paz descanses Gaspi, gracias por tantas risas".

En el mismo sentido, PatoAsadoOK recordó que compartieron mucho tiempo en el pasado y dijo "Estoy helado con lo de Gaspi. Compartimos mucho en un pasado. Que injusta que es la vida a veces".

Daniel Parisini, el Gordo Dan, rememoró una charla que mantuvo con el joven y afirmó "Che loco que bajón lo de Gaspi. Tuve la oportunidad de cruzarlo en un boliche una vez y quedarme charlando como media hora con él. Se lo notaba tipazo mal. El pibe que revolucionó el humor en Argentina en una época bastante oscura para esa materia. Nos perdimos a un grande".

Davo Xeneixe transmitió sus sensaciones explicando "Noticias muy tristes y muy duras las que llegan. Uno quiere creer que es mentira pero lamentablemente parece que es verdad. La vida es muy injusta y un accidente se nos llevó a Gaspi. No tengo palabras. QEPD , Gaspi. Fuerzas a todos sus familiares". Migue Granados evocó la visita del youtuber a su programa el año pasado y sostuvo "Qué locura esto Dios. Vino al programa el año pasado y fue un divino total con todos. QEPD".

Desde el ámbito empresarial y mediático, Mario Pergolini manifestó "Lo siento muchísimo. Un gran talento y un buen pibe. Mi cariño a sus familiares y amigos". El creador Ian Lucas publicó una imagen con el texto "Descansá en paz, amigo" y Juli Savioli le dedicó una sentida frase al escribir "Te transformaré en mi motor". Por último, el streamer Momo realizó una transmisión en homenaje donde pidió respeto a la audiencia y exclamó "¡Váyanse!" ante comentarios desubicados.