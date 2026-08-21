Cosquín Rock ya tiene todo encaminado para su edición 2027. Este jueves se confirmó la grilla completa del tradicional festival cordobés, que contará con más de 115 artistas y volverá a combinar grandes referentes del rock argentino con figuras internacionales y propuestas de diferentes géneros.

La cita será el sábado 6 y domingo 7 de febrero de 2027 en el Aeródromo de Santa María de Punilla, Córdoba, escenario que volverá a recibir a miles de fanáticos durante dos jornadas.

Entre los nombres fuertes del rock nacional aparecen Ciro y Los Persas y Divididos, dos bandas estrechamente vinculadas con la historia del festival. También estarán Babasónicos, Catupecu Machu, Él Mató a un Policía Motorizado, Las Pastillas del Abuelo, Los Fabulosos Cadillacs, Ratones Paranoicos y Tan Biónica.

Wos será otro de los protagonistas de la edición, mientras que uno de los regresos que genera mayor expectativa será el de Illya Kuryaki and the Valderramas, el dúo de Dante Spinetta y Emmanuel Horvilleur.

La presencia internacional también tendrá peso. Jack Johnson llegará por primera vez al festival, al igual que Jorge Drexler y Capital Cities. A ellos se sumará el DJ y productor canadiense Richie Hawtin, uno de los referentes de la música electrónica.

La grilla completa del Cosquín Rock 2027

La organización confirmó más de 115 propuestas para la próxima edición. Estos son los artistas anunciados:

De 0 a C

2 Minutos, Alapar, Abril Olivera, Ale Kurz, Autos Robados, Babasónicos, Bacanas, BB Asul, Blair, Blues Motel, Botafogo, Búfalos Sedientos, Cada Cual, Camionero, Capital Cities, Catupecu Machu, César Valdomir, Chapa & Castelo, Ciro y Los Persas, Cruzando el Charco y Cuatro al Hilo.

De D a G

Daniela Spalla, Delfina Campos, Dellacasa, Divididos, El Kuelgue, Él Mató a un Policía Motorizado, El Plan de la Mariposa, El Zar, Escalopez, Florian, Franco Cinelli, Gauchito Club, Gente Negra, Guasones y Gustavo Cordera.

De H a K

Hector Couto, Ilan Amores, Illya Kuryaki and the Valderramas, Jack Johnson, Jay de Lys, Jorge Drexler, Juan Ingaramo, Justi Riga, Kapanga, Kat Riggins y Koino Yokan.

De L a M

La Chancha Muda, La Cumparsita Rock, La Delio Valdez, La Forastería, La Grecia, La H No Murió, La Kermesse Redonda, La Mississippi, La Virgenxita, Las Pastillas del Abuelo, Las Pelotas, Lisandro Aristimuño, Locche, Los Besos, Los Cafres, Los Espíritus, Los Fabulosos Cadillacs, Los Gardelitos, Los Neuropibes, Los Pérez García, Lulu Matheu, Manu Desrets, Manu Martínez, Mar Monzón, Mariano Mellino, Marilina Bertoldi, Marino's Band, Martín Huergo, Mateo Dufour, Memphis La Blusera, Mixo y MRTNA.

De N a R

Nacho Bolognani, Najles, Nick Curly, Nicola, No Te Va Gustar, Nonpalidece, Peces Raros, Perras on the Beach, Piti Fernández, Pizza, Q'Lokura, Ramma, Ramita Puzzo, Ratones Paranoicos, Reybruja, Richie Hawtin y Ryan.

De S a Z

Salas Velatorias, Sandra Vázquez, Siloé, Silvestre y La Naranja, Só, Sour District, Tan Biónica, The Ginger Hearts, The Rhythm Gamblers, Tiky Sironi & Agus Prieto, Un Poco de Ruido, Usted Señalemelo, Victoria Whynot, Viejo Motor, Wayra Iglesias, Winona Riders, Wos, Zaren y Zoe Gotusso.

La diversidad volverá a ser una de las marcas del encuentro. Además del rock, habrá reggae, heavy metal, cuarteto, folklore, música urbana y electrónica. Entre los cruces destacados se encuentra la presentación de Q'Lokura junto a Un Poco de Ruido, que llevará el cuarteto cordobés y el fenómeno surgido en plataformas digitales al festival.

Entradas para Cosquín Rock 2027

La venta de entradas comenzó antes de conocerse la totalidad de la programación y las primeras dos etapas se agotaron en pocos minutos. Actualmente se encuentra habilitada la fase denominada “Viajando”, disponible para el público general y con diferentes medios de pago.

Las entradas se comercializan mediante los canales oficiales del festival.

Con la grilla completa sobre la mesa, Cosquín Rock comienza la cuenta regresiva para una edición que volverá a reunir distintas generaciones y estilos durante uno de los fines de semana musicales más convocantes del país.