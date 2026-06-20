Costa de Marfil da el batacazo y le gana 1 a 0 a Alemania por el Mundial

Alemania y Costa de Marfil se enfrentarán este sábado en un partido determinante correspondiente a la segunda fecha del Grupo E del Mundial 2026, en un duelo que puede comenzar a definir el futuro de ambos seleccionados en el torneo.

El encuentro se disputa en el Toronto Stadium, en Canadá, y cobra especial relevancia ya que el resultado impactará directamente en las chances de clasificación a los dieciseisavos de final. Los marfileños se pusieron arriba con un gol de su capitán Franck Kessie y es sorpresa con el 1 a 0 a su favor ante Alemania.

El seleccionado alemán afronta este compromiso con la obligación de ratificar su condición de candidato al título, apoyado en una generación renovada y figuras de jerarquía que buscan imponer su peso futbolístico en la competencia.

Por su parte, Costa de Marfil llega con confianza tras un debut exitoso, en el que superó a Ecuador, resultado que le permitió posicionarse con optimismo y aspirar a convertirse en una de las revelaciones del grupo.

El equipo africano intentará sostener ese envión anímico y dar el golpe ante uno de los favoritos, en un escenario que promete ser exigente pero también propicio para consolidar su crecimiento en el certamen.

El partido se jugará este sábado 20 de junio y, para el público argentino, comenzará a las 17:00. La transmisión estará disponible en vivo a través de DSports en televisión, y también mediante las plataformas de streaming DGO y Disney+ Premium.

Con ambos equipos en busca de afianzarse en la tabla, el cruce aparece como uno de los más atractivos de la jornada y podría marcar un punto de inflexión en el Grupo E.

Formaciones de Alemania

Formaciones de Costa de Marfil