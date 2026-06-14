La selección de Ecuador national football team inició su camino en el Mundial 2026 con una derrota por 1-0 frente a la selección de Ivory Coast national football team, en un encuentro correspondiente a la fecha 1 del Grupo E disputado en el Estadio de Filadelfia, Estados Unidos.

El partido comenzó con intensidad desde el inicio. Ecuador generó las primeras aproximaciones con remates de media distancia y llegadas de peligro de Enner Valencia y Gonzalo Plata, mientras que Costa de Marfil respondió con velocidad por las bandas y presión alta en campo rival.

Durante la primera etapa, el conjunto sudamericano tuvo las situaciones más claras, incluyendo dos remates que impactaron en los postes del arco defendido por Yahia Fofana. Sin embargo, no logró abrir el marcador.

En el complemento, el trámite se mantuvo equilibrado. Ecuador volvió a insistir con acciones ofensivas, mientras que el conjunto africano encontró espacios en transiciones rápidas. Alan Minda, Moisés Caicedo y Alan Franco participaron en las principales jugadas de creación del equipo tricolor.

Cuando el partido se encaminaba al empate, en tiempo cumplido, Costa de Marfil logró el único gol del encuentro. Amad Diallo definió con un remate cruzado dentro del área para establecer el 1-0 definitivo.

En los minutos finales, Ecuador intentó la igualdad con pelotas detenidas y envíos al área, pero no logró vulnerar la defensa rival. El árbitro añadió seis minutos, aunque el marcador no volvió a modificarse.

Con este resultado, Ecuador inicia el certamen sin puntos en una zona que también tiene a Alemania tras su victoria ante Curazao, lo que deja el Grupo E abierto desde la primera jornada.

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