En el cierre del Grupo E del Mundial 2026, la selección de Costa de Marfil derrotó 2 a 0 a Curazao en el Estadio de Filadelfia, sellando una clasificación histórica a los 16avos de final. Con este resultado, los africanos avanzaron por primera vez a un cruce de eliminación directa en una Copa del Mundo, quedándose con el segundo puesto de la zona.

El gran héroe de la jornada fue el delantero Nicolas Pépé, autor de los dos goles que sepultaron las ilusiones del combinado caribeño, que batalló con dignidad, pero pagó caros sus errores defensivos.

El golpeo de Pépé en el segundo gol para Costa de Marfil.

Desarrollo del Primer Tiempo

El encuentro comenzó con intensidad. Apenas a los 7 minutos del primer tiempo, Costa de Marfil aprovechó una mala salida defensiva de Curazao sobre el sector izquierdo. Ousmane Diomandé recuperó la pelota, se filtró en el área y lanzó un centro atrás preciso para que Nicolas Pépé definiera con tranquilidad, decretando el 1-0 parcial.

A partir de los 20 minutos, Curazao reaccionó. Comandados por los hermanos Bacuna y la movilidad de Tahith Chong, el conjunto caribeño adelantó líneas, le quitó la posesión al elenco marfileño y apostó por un juego directo. Aunque Curazao terminó mejor la primera mitad, careció de profundidad para inquietar seriamente al arquero Yahia Fofana.

Curazao avisó primero mostrando que no se iba a achicar. El volante ofensivo armó una gran transición individual, trasladó en velocidad y sacó un zurdazo potente de media distancia. El arquero marfileño Yahia Fofana dio un rebote largo que encendió las alarmas africanas antes de ser despejado.

En el minuto 7 vino el gol de Nicolas Pépé, la apertura del marcador llegó tras un grave error defensivo en la salida por izquierda de Curazao. Ousmane Diomandé presionó arriba, recuperó la pelota, se filtró con criterio en el área y tiró un preciso centro atrás. Nicolas Pépé ingresó de frente y conectó de primeras a la red.

El propio Chong volvió a ser el abanderado caribeño al ensayar un potente remate cruzado desde afuera del área. El disparo se fue abriendo y pasó a centímetros del poste derecho de Fofana, quien sólo atinó a acompañar el balón con la mirada.

La apilada del capitán Leandro Bacuna: En el mejor pasaje de Curazao antes del descanso, Bacuna armó una jugada bárbara sobre el sector izquierdo. Dejó a dos rivales en el camino a pura potencia y gambeta, pisó el área y remató al arco, pero falló en la dirección final perdiéndose el empate.

Yahia Fofana saca una pelota imposible en el área.

Desarrollo del Segundo Tiempo

En el complemento, el ritmo se volvió más cortado y disputado en el mediocampo. Costa de Marfil movió el banco e intentó controlar los tiempos con Franck Kessié e Ibrahim Sangaré. La sentencia del partido llegó a los 19 minutos del segundo tiempo: una combinación a puro toque de la ofensiva africana terminó con una asistencia de Sangaré para Pépé, quien enganchó de derecha hacia el centro y definió con categoría al segundo palo para el 2-0 definitivo.

En los minutos finales, Curazao lo buscó con orgullo, pero los dirigidos por el sueco Glenn Nyberg se cerraron bien en el fondo.

Curazao, plantado inicialmente con un sistema 5-3-2, mostró intenciones de proponer de igual a igual, pero el tempranero gol marfileño modificó la planificación.

Costa de Marfil manejó los momentos del juego de manera pragmática. Cuando debió replegarse para cuidar la ventaja, se mostró sólido y disciplinado, saliendo con transiciones rápidas comandadas por sus extremos. La posesión estuvo dividida por tramos, la efectividad marfileña en ataque marcó el rumbo definitivo de la clasificación.

Kessié acarició el segundo: Costa de Marfil reaccionó en el complemento tocando en la frontal del área grande. Franck Kessié recibió en la medialuna, amagó ante la marca de los centrales caribeños buscando su perfil y sacó un remate directo que una pierna defensiva alcanzó a desviar con lo justo al córner.

Para el minuto 19, vino otro gol Pépé. La joya colectiva del partido. Los "Elefantes" movieron la pelota a puro toque y precisión técnica para romper el bloque defensivo de cinco hombres que ponía Dick Advocaat. Ibrahim Sangaré filtró la asistencia justa para Pépé, quien enganchó de derecha hacia el centro para acomodarse y sacó un disparo sutil al segundo palo de Eloy Room, firmando su doblete y sentenciando la clasificación.

Ibrahim Sangare avanza hacia el arco rival.

Lo que viene

El triunfo 2 a 0 de Costa de Marfil ante Curazao dejó acciones clave que determinaron el rumbo histórico del Grupo E del Mundial.

Al finalizar en la segunda ubicación, Costa de Marfil jugará los 16avos de final el próximo martes a las 14:00 (hora de Argentina) en la sede de Dallas. Su rival será el seleccionado que ocupe el segundo lugar de la Zona I, puesto que se dirimirá de forma inminente entre Francia y Noruega.

Nicolás Pépé, anotó dos goles que todo un país llevaba esperando desde hace más de dos décadas.

Formaciones

Curazao: Eloy Room (Arquero), Joshua Brenet, Juriën Gaari, Armando Obispo, Sherel Floranus, Deveron Fonville, Tahith Chong, Leandro Bacuna, Livano Comenencia, Juninho Bacuna, Jürgen Locadia. Suplentes: Tyrick Bodak, Trevor Doornbusch, Shurandy Sambo, Roshon van Eijma, Riechedly Bazoer, Godfried Roemeratoe, Ar'Jany Martha, Kevin Felida, Jeremy Antonisse, Sontje Hansen, Tyrese Noslin, Kenji Gorré, Jearl Margaritha, Brandley Kuwas, Gervane Kastaneer. DT: Dick Advocaat.

Costa de Marfil: Yahia Fofana, Guéla Doué, Odilon Kossounou, Ousmane Diomandé, Christopher Opéri, Amad Diallo, Ibrahim Sangaré, Franck Kessié, Yan Diomandé, Nicolas Pépé, Ange-Yoan Bonny. Suplentes: Mohamed Koné, Alban Lafont, Ghislain Konan, Wilfried Singo, Emmanuel Agbadou, Evan N'Dicka, Jean Michaël Seri, Seko Fofana, Christ Inao Oulaï, Parfait Guiagon, Simon Adingra, Elye Wahi, Oumar Diakité, Evann Guessand, Bazoumana Touré. DT: Emerse Faé.