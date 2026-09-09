Costa fue internada de urgencia y permanece bajo atención médica luego de sufrir una infección provocada por una bacteria neumococo. La actriz y humorista llevó tranquilidad sobre su estado de salud y aseguró que actualmente se encuentra mucho mejor, aunque deberá continuar algunos días en el centro médico.

La propia artista explicó en diálogo con TN Show que la bacteria pasó al torrente sanguíneo y generó una infección que derivó en una complicación por la que necesitó cuidados intensivos.

“Ya estoy muy bien”, aseguró Costa al referirse a su evolución. Sin embargo, aclaró que los médicos decidieron que permanezca internada hasta finalizar el tratamiento indicado. “Voy a estar unos días acá hasta terminar el ciclo de antibióticos”, explicó la actriz.

Qué le pasó a Costa

Según relató la propia artista, el cuadro comenzó por una infección causada por neumococo que llegó a la sangre. A partir de allí se produjo una complicación que obligó a los profesionales a mantenerla bajo atención médica.

Costa permanece internada en Medicus y destacó el acompañamiento recibido durante estos días. “Muy bien atendida en el Medicus, son geniales”, expresó.

Por el momento no se informó una fecha precisa para el alta. La decisión dependerá de que complete el ciclo de antibióticos y continúe evolucionando favorablemente.

Costa es una reconocida actriz y humorista nacida en Córdoba. Actualmente forma parte del panel de Cortá por Lozano, por Telefe, y además protagoniza su espectáculo unipersonal A toda Costa.