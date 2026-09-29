Costillitas de cerdo a la olla: 3 guisos rústicos, rendidores y llenos de sabor

El pechito y las costillas de cerdo ganaron un lugar de privilegio en la mesa familiar por su increíble rendimiento y costo accesible. En las carnicerías locales se consiguen variantes desde los $4500 por kilo, lo que posiciona a este corte como una alternativa muy económica frente a la carne vacuna. Al cocinarse lentamente en preparaciones de cuchara, la carne absorbe cada condimento y alcanza una textura sumamente tierna.

El secreto para un plato perfecto está en el tiempo de cocción y la calidad del fondo. Tal como expresa la especialista en gastronomía hogareña Laura Giménez, las costillas o pechito de cerdo son una opción fantástica para los platos de olla: aportan una jugosidad única, un sabor suave que absorbe los condimentos y resultan muy económicas en comparación con otros cortes vacunos.

Una primera propuesta es la cazuela tradicional con papas y hortalizas. Se comienza sellando 800 g de costillas en una cacerola profunda hasta lograr un dorado parejo. En ese mismo fondo se doran una cebolla, medio morrón y dos dientes de ajo. Luego se reincorporan las piezas de carne junto a media taza de puré de tomate y 500 ml de caldo caliente. Tras un hervor de 25 minutos a fuego bajo, se agregan tres papas medianas cortadas en cubos y se mantiene la cocción por 20 minutos extra hasta que el vegetal quede tierno.

Otra opción muy perfumada requiere sumar vino blanco a la preparación. Se utilizan 800 g de cerdo dorados previamente, dos zanahorias en rodajas y una cebolla grande. Una vez salteados los vegetales, se agregan 150 ml de vino blanco seco y se deja evaporar el alcohol a fuego vivo durante cuatro minutos. Después se agregan 300 ml de caldo junto con laurel y tomillo, dejando tapada la cacerola a fuego lento durante 40 minutos para lograr una salsa suave.

Por último, la combinación con legumbres ofrece un plato completo y muy nutritivo. Para esta receta se emplean 600 g de costillas cortadas en piezas chicas junto con un chorizo colorado cortado en rodajas. Se doran ambos ingredientes en la olla para extraer los jugos naturales y luego se suma la cebolla picada. Se condimenta con una cucharada de pimentón dulce y una cucharadita de comino. Para terminar, se incorporan 300 g de lentejas hidratadas y media calabaza en cubos, cubriendo todo con caldo hirviendo hasta cocinar a fuego bajo por 35 minutos.