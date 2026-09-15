Coti Sorokin se acercó a Cande Tinelli y crecen los rumores de reconciliación

La muerte de Linda, la mascota que compartieron durante su matrimonio, unió nuevamente de manera pública a Cande Tinelli y Coti Sorokin. El músico utilizó sus plataformas digitales para rendir tributo a la perra mediante una imagen en la que reposa a su lado, acompañada por unas extensas palabras de despedida.

En su homenaje, el artista escribió “Se nos fue Linda. La princesa Linda partió. La generala, la comandante en jefa del amor, la experta, diferente a todo” y agregó que la consideraba como parte “De los pocos seres de luz real que me tocó conocer hasta ahora en mi vida”.

En la misma publicación dedicada al animal, el cantante continuó señalando que era “La enana famosa, elevada, dulce y rabiosa al mismo tiempo. Sabía respetar y cómo hacerse respetar. Ella sabía todo, sentía y presentía. Conectaba, entendía todo, en quien confiar y en quien no confiar”.

El homenaje del intérprete concluyó con varias muestras de afecto dirigidas hacia la mascota. En el texto manifestó “Siempre te voy me voy a amar Linda de mi alma. Te quedaste en mí para siempre”, para luego sumar “Me enseñaste tanto. Me diste tu amor y recibiste el mío sin ninguna condición. Nos entendimos, siempre nos entendimos. Nos amamos mucho”. Además, imaginó el destino final del animal afirmando “Ahora te toca un nuevo lugar de amor y legado. Un lugar en nosotros y en ese paraíso que es tu nueva casa, ahí vas a ser feliz para siempre”.

Ante esta manifestación pública, la empresaria reaccionó conmovida ante el gesto de su expareja por el cuidado otorgado a la perra durante los años compartidos. En su respuesta, expresó “Gracias infinitas por todo el amor que le diste, la paciencia, los apodos, las risas, los mimos, los paseos, los abrazos, las canciones, todo”.

La hija del conductor también remarcó el afecto mutuo que existió entre el músico y el animal al señalar “Te amó mucho y vos a ella. Gracias por entregarle tu amor, en el estado más puro. Fuiste un gran papá canino”. Para finalizar su interacción con el artista, la empresaria concluyó añadiendo “Tengo en mi corazón los mejores recuerdos por siempre”.

El cruce de mensajes entre ambos generó repercusiones en las plataformas virtuales debido a la cercanía expuesta al rememorar a Linda. De todas formas, las interacciones compartidas no ratifican un reencuentro amoroso entre la expareja.