Mientras miles de hinchas recorren Estados Unidos para acompañar a la Selección Argentina en el Mundial 2026, un grupo de siete salteños decidió convertir la pasión en un emprendimiento para financiar el viaje.

En Dallas, la enviada especial de GRUPO HUARPE, Ana Paula Zabala, dialogó con uno de los integrantes del grupo, que contó cómo nació la idea de vender vasos de fernet y otros productos argentinos durante cada presentación de la Albiceleste. "El vaso grande de fernet está a 15 dólares. Cotiza más todavía cuando tenemos el fernet argentino, porque es muy difícil conseguirlo. En muchos lugares solamente venden el italiano", explicó.

Según relató, la respuesta del público superó las expectativas. Además de los argentinos, el tradicional trago despertó el interés de hinchas de otros países. "La verdad es que nos sorprendimos porque vienen muchos brasileños, mexicanos, ecuatorianos y colombianos. Les encanta el fernet", aseguró.

Siete salteños decidieron seguir a la Selección en Estados Unidos.

El proyecto surgió aprovechando la coincidencia entre el Mundial y la temporada de vacaciones en Estados Unidos. El objetivo era reunir dinero para continuar acompañando a la Selección durante el torneo. "Aprovechando que junio y julio son meses de vacaciones acá y que era la época del Mundial, decidimos emprender esto para solventar los gastos y seguir a la Selección lo máximo posible", contó.

Consultado sobre si el negocio les permite cubrir los costos del viaje, la respuesta fue contundente. "La verdad que la Argentina tiene mucha sed, mucha sed, y nos alcanza bastante bien", afirmó entre risas.

Además del fernet, el grupo también comercializa productos oficiales de Adidas y otros artículos vinculados a la Selección. La propuesta se repite en cada estadio donde juega el conjunto dirigido por Lionel Scaloni.

La aventura no termina en los puestos de venta. Los salteños recorren Estados Unidos en un motorhome y comparten el detrás de escena de cada viaje, mostrando cómo viven el Mundial mientras buscan seguir de cerca cada paso de la Selección Argentina.