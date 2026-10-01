El Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole comenzó la cuenta regresiva para uno de los acontecimientos más importantes de su historia: el próximo lunes 9 de noviembre recibirá al papa León XIV, durante la visita del pontífice a la Argentina. La institución, que trabaja desde hace 90 años junto a personas con discapacidad, será uno de los escenarios de la agenda pastoral del Papa.

El establecimiento está ubicado en Claypole, partido de Almirante Brown, y actualmente alberga a 410 residentes, mientras que unas 400 personas trabajan diariamente en su atención y acompañamiento.

Una institución con nueve décadas de historia

El Cottolengo fue inaugurado en 1936 y desde entonces sostiene una misión centrada en el acompañamiento integral de personas con discapacidad. Su tarea no se limita a la asistencia cotidiana: los residentes participan de talleres de cocina, baile, reciclaje, jardinería e información y actualidad, además de caminatas y actividades religiosas.

Desde la institución explicaron que el objetivo es favorecer la calidad de vida, los vínculos y la autonomía de cada persona. Para muchos de los residentes, además, el Cottolengo representa su hogar y el espacio donde construyen sus principales vínculos cotidianos.

Qué hará León XIV durante su visita

Según el cronograma oficial difundido para la visita apostólica, León XIV llegará al Cottolengo el lunes 9 de noviembre a las 9.15, donde saludará al personal y a las personas asistidas. Luego continuará con su agenda en Buenos Aires, que incluye una misa en el Monumento de los Españoles y distintos encuentros institucionales.

La visita al establecimiento tendrá una característica particular: por las condiciones del lugar y la actividad con los residentes, no habrá un acceso masivo para el público general. El encuentro estará centrado en las personas que viven y trabajan allí.

Un mensaje sobre la discapacidad

Para la comunidad del Cottolengo, la llegada del Papa representa mucho más que una actividad dentro de su agenda argentina. El padre Aníbal Quevedo, integrante de la obra Don Orione, señaló que la visita puede servir para visibilizar la realidad de las personas con discapacidad y generar una reflexión sobre el papel que ocupa la sociedad frente a esa realidad.

Desde la institución consideran, además, que la presencia del pontífice constituye un reconocimiento a una tarea que se sostiene desde hace décadas junto a residentes, familias, profesionales, trabajadores, religiosos y voluntarios.

La visita de León XIV al Cottolengo será, de esta manera, el comienzo de su agenda pastoral en la Argentina. El Papa permanecerá en el país del 8 al 11 de noviembre, con actividades también en Buenos Aires, Córdoba y Luján.