Coty Romero reveló que odia a Romina Uhrig por meterse con sus dos ex

Coty Romero rompió el silencio y destapó los verdaderos motivos de su distanciamiento con Romina Uhrig tras su salida del streaming del canal. La correntina confirmó en una entrevista que la tensión entre ambas se debe a situaciones personales del pasado que involucran directamente a quienes fueron sus parejas.

Según explicó la joven influencer, el conflicto principal radica en que Romina se involucró sentimentalmente con Alexis Quiroga cuando ella todavía mantenía una relación con él. Además, señaló que también existió un vínculo previo entre Uhrig y Nacho Castañares antes de que ellos comenzaran su noviazgo formal.

En sus declaraciones, Coty aseguró que no buscó perjudicar a nadie sino simplemente relatar lo sucedido. “Ella conoce a mis ex parejas porque estuvo con ambos. Estuvo con El Conejo cuando estaba conmigo y estuvo con Nacho antes de que él esté conmigo, obviamente”, confirmó durante la emisión.

Ante la consulta sobre la infidelidad por parte de Quiroga, la panelista remató: “Sí, sí. Eso fue lo que yo había contado. Yo nunca hablé mal de ella, simplemente conté algo que hizo y si eso te hizo quedar mal es porque accionaste mal vos”.

Por último, Romero cuestionó los movimientos laborales de la exdiputada dentro del canal de las pelotas luego de la reincorporación de Uhrig a los programas de la señal. Cabe destacar que la exdiputada actualmente se encuentra en pareja con un productor de Telefe..