Coty Romero blanqueó un feroz enfrentamiento físico que protagonizó junto a Romina Uhrig dentro del baño de un boliche porteño. Ambas ex participantes del reality show arrastraban tensiones previas debido a acusaciones, amenazas legales y versiones sobre Nacho Castañares.

Durante su participación en el ciclo La Sobremesa de YouTube conducido por Sebi Jaleh, la joven relató los hechos ocurridos. "Hace poquito tuve un cruce mediático, a través de un stream, con una excompañera de Gran Hermano. Después nos cruzamos en el baño de un boliche y, literal, nos cagamos a trompadas", confesó.

La correntina dio detalles de cómo empezó el ataque en el boliche y mostró asombro por la falta de repercusión. "Ella me empujó y yo, obviamente no me iba a quedar atrás, se la devolví. Ahí nos agarraron entre todos, pero nos dimos unos cuantos golpes", relató.

Ante la sorpresa del periodista, la joven confirmó la gravedad del hecho sin dejar dudas sobre el contacto físico. "Sí, yo tiré algunas (piñas) con bronca. Sé que le pegué porque quedé con marcas en las manos", aseguró la ex Gran Hermano sobre las secuelas de la pelea.

Para cerrar, la protagonista justificó su accionar indicando que reaccionó ante la provocación inicial de la exdiputada vinculada a la política. "Ella me empujó primero", sostuvo al dar las pistas definitivas sobre el violento episodio de la noche porteña.