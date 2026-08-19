River afrontará su estreno en los octavos de final de la Copa Sudamericana con una modificación inesperada. La lesión de Gonzalo Montiel, quien sufrió una distensión en el aductor izquierdo, dejó al entrenador Eduardo Coudet obligado a buscar una alternativa para el lateral derecho.

Ante este escenario, Lucas Martínez Quarta aparece como la principal opción para ocupar el sector derecho de la defensa frente a Independiente Santa Fe, en el partido de ida que se disputará en Colombia.

El movimiento implicaría que el defensor, habitualmente utilizado como zaguero central, tenga que adaptarse a una posición que ya conoce. La ausencia de Giovanni González también condiciona al cuerpo técnico, ya que el uruguayo no fue inscripto para esta instancia de la competencia.

Una alternativa para una baja sensible

La lesión de Montiel representa un problema importante para River, especialmente por tratarse de un futbolista que aporta experiencia, recorrido y presencia ofensiva por la banda.

Coudet deberá definir si mantiene una línea de cuatro con Martínez Quarta como lateral o introduce otras variantes para afrontar el compromiso internacional. Entre las alternativas también aparece la posibilidad de modificar el esquema defensivo.

Por ahora, la posibilidad que tomó mayor fuerza es la de Martínez Quarta como lateral derecho, en una prueba que el entrenador deberá resolver antes del choque ante el conjunto colombiano.