Lo que hace apenas un año era presentado como una de las apuestas más prometedoras de River parece haber llegado a su fin. Alex Woiski, el delantero español de madre argentina que desembarcó en Núñez impulsado por Marcelo Gallardo, fue excluido de la pretemporada que el plantel realizará en Alicante y quedó definitivamente relegado por Eduardo Coudet.

La decisión del entrenador marca un giro radical en la historia de un futbolista que había llegado rodeado de expectativas. Formado en las divisiones inferiores del Mallorca, Woiski fue considerado un proyecto de gran proyección y River incluso le fijó una cláusula de rescisión de 100 millones de euros para proteger una eventual transferencia futura.

Sin embargo, el atacante de 20 años nunca logró consolidarse. Durante su paso por el club no llegó a debutar en Primera División ni integró convocatorias oficiales del plantel profesional. Su participación quedó limitada a la Reserva, donde tampoco consiguió continuidad. En lo que va de 2026 disputó apenas siete partidos de los 18 posibles y convirtió un gol. Desde su llegada acumuló dos tantos y dos asistencias en 18 encuentros.

La exclusión de la pretemporada en España terminó de confirmar que no forma parte del proyecto deportivo de Coudet para el segundo semestre. La medida abre la puerta a una salida en el próximo mercado de pases, ya sea mediante una cesión o una transferencia definitiva.

Cuando River concretó su incorporación, Gallardo había destacado públicamente las condiciones del joven delantero y lo definió como una oportunidad de futuro para el club. No obstante, la adaptación nunca fue la esperada y el presente encuentra a Woiski buscando una nueva oportunidad para relanzar su carrera.

Así, una de las incorporaciones más llamativas de los últimos mercados, blindada con una cláusula récord y presentada como una apuesta estratégica, podría despedirse de River sin haber jugado un solo minuto en la máxima categoría.