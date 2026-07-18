La inesperada eliminación de River frente a Aldosivi por los 16avos de final de la Copa Argentina dejó un clima de máxima tensión. Tras la derrota por 3-1 en Salta, Eduardo Coudet dio la cara y realizó una fuerte autocrítica sobre el rendimiento del equipo, al que calificó de "papelón". Además, sorprendió al desligarse de la decisión de apartar a varios futbolistas del plantel.

"Tenemos que ser realistas. Lo de hoy fue un papelón, porque no le encuentro otra palabra. En el fútbol argentino podés perder con cualquiera, pero el equipo no transmitió lo que tiene que transmitir dentro de la cancha y no me gustó nada", afirmó el entrenador en conferencia de prensa.

El DT reconoció que la imagen del Millonario estuvo muy lejos de lo esperado y aseguró que será necesario revertirla rápidamente antes del inicio del Torneo Clausura. "A nadie le gustó lo que mostramos. Queremos formar un equipo con el que la gente se sienta identificada, pero para eso tenemos que mejorar muchísimo y completar el mercado de pases", sostuvo.

"Tenemos que representar mejor esta camiseta"

Coudet insistió en que River deberá reaccionar de inmediato para dejar atrás el duro golpe. "En una semana volvemos a competir y tenemos que ser valientes para revertir esta imagen. Fue muy pobre. Estamos con la camiseta de River y tenemos que representarla de otra manera", remarcó.

Consultado por los cambios que realizó antes del cierre del primer tiempo, explicó que buscó modificar la dinámica de un equipo que nunca encontró respuestas. "No era un problema de dos jugadores. Ninguna línea funcionaba. Perdimos muchísimos duelos y la energía del equipo nunca fue la que necesitábamos", analizó.

También señaló que la lesión de Sebastián Driussi alteró la planificación, ya que tanto Rafael Santos Borré como Lucas Beltrán debieron ser utilizados antes de alcanzar su mejor condición física. "No quiero poner excusas. Después del partido que hicimos tenemos que hacernos responsables. No es lo que vemos durante la semana y tenemos que encontrar soluciones", afirmó.

El mercado de pases y la frase que generó repercusión

En otro tramo de la conferencia, el entrenador confirmó que Juan Fernando Quintero se incorporará al plantel el próximo jueves y reconoció que espera nuevas incorporaciones para aumentar la competencia interna. "Estamos buscando generar competencia en todas las posiciones. Hay negociaciones que todavía no se cerraron y necesitamos tiempo para que los jugadores se adapten", explicó.

Sin embargo, la declaración que más repercusión generó llegó cuando fue consultado por la extensa lista de futbolistas apartados del plantel profesional. "Fue una decisión del club, institucional", respondió Coudet, marcando distancia de una determinación que había despertado debate desde el inicio del mercado de pases.

Semanas atrás, el presidente de River, Stefano Di Carlo, había asegurado que la reestructuración del plantel había sido consensuada con el director deportivo Pablo Longoria, Enzo Francescoli y el propio entrenador, en el marco del proyecto deportivo para la segunda parte del año.