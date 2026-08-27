Eduardo “Chacho” Coudet dejó de ser el entrenador de River luego de la eliminación ante Independiente Santa Fe en los octavos de final de la Copa Sudamericana. La salida, que comenzó a tomar fuerza durante la madrugada, fue confirmada oficialmente este jueves en una conferencia de prensa en el Monumental.

El presidente Stefano Di Carlo fue el encargado de anunciar que la decisión partió del propio entrenador. A su lado estuvieron Coudet y Enzo Francescoli, en una despedida breve y sin preguntas de los periodistas.

“Tenía claro que en River había que ganar y jugar bien. Esto es fútbol, a veces las cosas salen así”, expresó el ahora exentrenador, visiblemente afectado por el desenlace de su corto ciclo.

“El proceso sin resultados es insostenible”

Coudet también hizo una autocrítica sobre su paso por el Millonario y explicó los motivos que lo llevaron a dar un paso al costado.

“Tuvimos un buen arranque, pudimos jugar una final y liderar un grupo de Copa, pero en la segunda mitad no estuvimos bien y el proceso sin resultados es muchas veces insostenible. Yo fui el primero en ponerme plazos”, sostuvo.

El entrenador había asumido con la expectativa de devolverle protagonismo al equipo, pero los últimos resultados aceleraron su salida. La eliminación frente a Independiente Santa Fe terminó marcando el cierre de una etapa que duró menos de lo esperado.

Ponzio tomará el mando de River

Di Carlo confirmó además que Leonardo Ponzio será el entrenador interino del equipo. El histórico referente del club tendrá a Marcelo Escudero como integrante de su cuerpo técnico.

Antes de retirarse, Coudet dejó un mensaje de confianza hacia los futbolistas que continuará dirigiendo Ponzio. “Armamos un gran grupo de jugadores que dará muchas alegrías, creo que el tiempo va a poner todas las cosas en su lugar”, afirmó.

Así, el Chacho se despidió de River con una autocrítica sobre los resultados, pero también con la convicción de que el plantel tiene herramientas para revertir el presente y volver a ser protagonista.